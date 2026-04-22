O Diario de Pernambuco fez uma pesquisa entre leitores do site e Instagram para saber quais seriam os 26 convocados para representar a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026

Neymar vai ou não? Leitores do Diario de Pernambuco convocam 26 jogadores para Seleção Brasileira. (Foto: Rafel Ribeiro/CBF)

Faltando 50 dias para o início da Copa do Mundo e 52 para a estreia do Brasil, o clima vai esquentando entre os torcedores.

Além do começo do Mundial, os brasileiros também têm uma data marcada no calendário: 18 de maio. Neste dia, o treinador da Seleção, Carlo Ancelotti, faz o anúncio dos seus 26 selecionados para representar o Brasil no torneio que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México.

Após um ciclo bastante conturbado, marcado pela pior campanha em eliminatórias na história da Amarelinha e pela troca de treinadores - foram quatro ao todo - a Seleção Brasileira chega para a Copa com muita descrença por parte dos torcedores. Segundo o Datafolha, apenas 29% dos brasileiros acreditam que o hexacampeonato vem em 2026.

Por esses e outros fatores, a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo virou grande tema de discussão no Brasil. Entre os tópicos mais comentados está a ida ou não de Neymar para o torneio.

Para testar o termômetro entre os torcedores, o Diario de Pernambuco perguntou: quem seriam os seus 26 convocados para a Copa do Mundo de 2026? Entre cerca de 400 respostas, a reportagem fez uma lista dos mais votados.

Assim ficou a convocação:

Goleiros (3 vagas)

Alisson (162 votos)

Ederson (142 votos)

Hugo Souza (118 votos)

Laterais (4 vagas)

Éder Militão (154 votos) – Mais votado para a LD

Wesley (146 votos)

Alex Sandro (117 votos)

Douglas Santos (104 votos)

Zagueiros (4 vagas)

Marquinhos (170 votos)

Bremer (164 votos)

Gabriel Magalhães (164 votos)

Léo Pereira (89 votos)

Meio-campistas (5 vagas)

Casemiro (171 votos)

Bruno Guimarães (161 votos)

Danilo Santos (142 votos)

Andrey Santos (116 votos)

Fabinho (94 votos)

Atacantes (10 vagas)

Estêvão (174 votos)

Endrick (174 votos)

Vinícius Júnior (173 votos)

Raphinha (169 votos)

Luiz Henrique (161 votos)

Gabriel Martinelli (152 votos)

Matheus Cunha (149 votos)

Neymar (145 votos)

João Pedro (128 votos)

Igor Thiago (112 votos)

Os mais votados:

O Top 26 Definitivo (Forms + Instagram)

1º Estêvão - 174 votos

2º Endrick - 174 votos

3º Vinícius Júnior - 173 votos

4º Casemiro - 171 votos

5º Marquinhos - 170 votos

6º Raphinha - 169 votos

7º Bremer - 164 votos

8º Gabriel Magalhães - 164 votos

9º Alisson - 162 votos

10º Luiz Henrique - 161 votos

11º Bruno Guimarães - 161 votos

12º Éder Militão - 154 votos

13º Gabriel Martinelli - 152 votos

14º Matheus Cunha - 149 votos

15º Wesley - 146 votos

16º Neymar - 145 votos

17º Ederson - 142 votos

18º Danilo Santos - 142 votos

19º João Pedro - 128 votos

20º Hugo Souza - 118 votos

21º Alex Sandro - 117 votos

22º Andrey Santos - 116 votos

23º Igor Thiago - 112 votos



24º Douglas Santos - 104 votos



25º Fabinho - 94 votos



26º Léo Pereira - 89 votos

POLÊMICAS DA CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA