Pesquisa Datafolha: Apenas 29% dos brasileiros acreditam no hexa da Seleção na Copa do Mundo

A cerca de dois meses da estreia na Copa do Mundo de 2026, uma pesquisa do Datafolha mostrou que o otimismo com a Amarelinha atingiu o nível mais baixo da série histórica

Apenas 29% dos brasileiros acreditam no hexa da Seleção na Copa do Mundo. (Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

Com a Seleção Brasileira vivendo fase conturbada, o torcedor não chega para a Copa do Mundo de 2026 com muita confiança: apenas 29% da população acredita que o Brasil pode ser hexacampeão, de acordo com levantamento feito pela Datafolha, divulgado nesta quarta-feira (15).

Única pentacampeã, este é o nível de otimismo mais baixo da série histórica do estudo.

A pesquisa também buscou saber dos entrevistados quem é o favorito para levantar o troféu do Mundial - disputado no Canadá, Estados Unidos e México - e enquanto 35% responderam não saber, 17% disseram que a França será campeã.

A desconfiança com a Seleção chega a ser tão grande que 46% dos entrevistados afirmaram que o Brasil não passa nem das quartas de final.

Já 14% disseram que a Canarinho não avança nem da fase de grupos. A minoria, 7%, acredita que o Brasil chega na final, mas não será hexa.

Realizado entre os dias 7 e 9 de abril, o levantamento do Datafolha entrevistou 2.004 brasileiros a partir de 16 anos, distribuídos em 137 municípios do país. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.



De "tá gordinho" a fala machista: momentos de fúria de Neymar no Santos sob pressão pela Copa

Neymar na Copa? Lula revela conversa com Ancelotti sobre convocação para Seleção Brasileira

Jornal espanhol põe Pedro entre alternativas para ser 'camisa 9' de Ancelotti na Copa do Mundo

Seleção Brasileira: Ancelotti vê Neymar "no caminho certo" e não descarta convocação

Copa do Mundo: laboratório para mudanças nas regras e arbitragem do futebol

Endrick, da Seleção Brasileira e Lyon, anuncia que será pai; veja publicação Veja também:

DESCONFIANÇA COM A SELEÇÃO

Desde 2022, a Amarelinha teve quatro treinadores: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e - o atual técnico - Carlo Ancelotti.

Nos últimos amistosos antes da convocação dos 26 jogadores para o Mundial - que será divulgada em 18 de maio - a Seleção Brasileira perdeu para a França por 2x1 e ganhou da Croácia por 3x1.

O fruto de um ciclo conturbado é a pior campanha da Canarinho na história das eliminatórias e, assim, uma desconfiança enorme da torcida com relação ao hexacampeonato.

Datafolha pergunta sobre Neymar na Copa

Além do otimismo com a Seleção Brasileira, o instituto também questionou entrevistados sobre a ida de Neymar à Copa do Mundo de 2026 - o resultado dessa pesquisa ainda não foi divulgado.

O instituto consultou a opinião dos brasileiros sobre a convocação do camisa 10, que vive um momento físico delicado: fora da última lista do técnico Carlo Ancelotti, o atacante convive com lesões desde seu retorno ao Santos em 2025.