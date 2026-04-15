Pesquisa Datafolha: Apenas 29% dos brasileiros acreditam no hexa da Seleção na Copa do Mundo
A cerca de dois meses da estreia na Copa do Mundo de 2026, uma pesquisa do Datafolha mostrou que o otimismo com a Amarelinha atingiu o nível mais baixo da série histórica
Publicado: 15/04/2026 às 13:08
Apenas 29% dos brasileiros acreditam no hexa da Seleção na Copa do Mundo. (Foto: Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))
Com a Seleção Brasileira vivendo fase conturbada, o torcedor não chega para a Copa do Mundo de 2026 com muita confiança: apenas 29% da população acredita que o Brasil pode ser hexacampeão, de acordo com levantamento feito pela Datafolha, divulgado nesta quarta-feira (15).
Única pentacampeã, este é o nível de otimismo mais baixo da série histórica do estudo.
A pesquisa também buscou saber dos entrevistados quem é o favorito para levantar o troféu do Mundial - disputado no Canadá, Estados Unidos e México - e enquanto 35% responderam não saber, 17% disseram que a França será campeã.
A desconfiança com a Seleção chega a ser tão grande que 46% dos entrevistados afirmaram que o Brasil não passa nem das quartas de final.
Já 14% disseram que a Canarinho não avança nem da fase de grupos. A minoria, 7%, acredita que o Brasil chega na final, mas não será hexa.
Realizado entre os dias 7 e 9 de abril, o levantamento do Datafolha entrevistou 2.004 brasileiros a partir de 16 anos, distribuídos em 137 municípios do país. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
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DESCONFIANÇA COM A SELEÇÃO
Desde 2022, a Amarelinha teve quatro treinadores: Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior e - o atual técnico - Carlo Ancelotti.
Nos últimos amistosos antes da convocação dos 26 jogadores para o Mundial - que será divulgada em 18 de maio - a Seleção Brasileira perdeu para a França por 2x1 e ganhou da Croácia por 3x1.
O fruto de um ciclo conturbado é a pior campanha da Canarinho na história das eliminatórias e, assim, uma desconfiança enorme da torcida com relação ao hexacampeonato.
Datafolha pergunta sobre Neymar na Copa
Além do otimismo com a Seleção Brasileira, o instituto também questionou entrevistados sobre a ida de Neymar à Copa do Mundo de 2026 - o resultado dessa pesquisa ainda não foi divulgado.
O instituto consultou a opinião dos brasileiros sobre a convocação do camisa 10, que vive um momento físico delicado: fora da última lista do técnico Carlo Ancelotti, o atacante convive com lesões desde seu retorno ao Santos em 2025.