Copa do Mundo: 50 dias para a bola rolar nos gramados dos EUA, Canadá e México

A partida de abertura será no dia 11 de junho no lendário estádio Azteca, na Cidade do México, entre as Seleções Mexicana e da África do Sul

Brasil x França: com 7 desfalques, Ancelotti faz mudanças na escalação da Seleção para o amistoso (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A contagem regressiva para a Copa do Mundo chega à marca de 50 dias. Falta cada vez menos tempo para a bola rolar nos gramados dos Estados Unidos, Canadá e México. A partida de abertura será no dia 11 de junho no lendário estádio Azteca, na Cidade do México, entre as Seleções Mexicana e da África do Sul.

A Seleção Brasileira tem seu primeiro compromisso marcado para o dia 13 de junho, diante de Marrocos, em Nova Jersey (EUA). Será o início da nova tentativa de chegar ao hexa, que já dura 24 anos. Na 1ª fase, pelo Grupo C, a Seleção Brasileira ainda tem o Haiti, dia 19 de junho, e a Escócia, no Dia 24 de junho.

Antes do Mundial chegar, porém, a expectativa é grande para a convocação final do técnico Carlo Ancelotti. A lista definitiva será anunciada no dia 18 de maio, a menos de um mês. As principais dúvidas recaem sobre o setor ofensivo. A principal polêmica é a presença ou não de Neymar. O jogador do Santos não foi chamado uma vez sequer até agora pelo treinador italiano, que já disse que “só vai levar para a Copa quem estiver 100%”. Neymar está longe disso, mas pelo menos tem jogado as últimas partidas contra o Peixe.

Outra dúvida é o garoto Endrick, que estava praticamente fora dos planos, mas jogou muito bem o último amistoso, contra a Croácia, e vem se destacando no Lyon.

DUPLA DE FORA

Como curiosidade, o álbum da Copa do Mundo tem lançamento oficial previsto para 1º de maio no Brasil, mas já começou a ser vendido em algumas bancas ao redor do mundo, como na Espanha. Àqueles que já compraram o item, a página da Seleção Brasileira chama a atenção, pois, pela primeira vez em quatro edições, não há espaço dedicado à figurinha de Neymar. Outro que também não aparece no álbum é o atacante Endrick, que esteve presente na última convocação da Seleção e ganha apelo do público para estar na lista final rumo à Copa.

A Panini, responsável pelo álbum, já havia descartado Neymar de outro produto que lançou para a Copa do Mundo, o Adrenalyn XL, uma coleção de jogo de cartas com 11 jogadores de cada nação que vai disputar o Mundial. Também na página do Brasil, há o nome de Rodrygo, ausência certa no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá porque rompeu o ligamento cruzado anterior e menisco do joelho direito.

