Militão sente dores, deixa duelo entre Real Madrid x Alavés e preocupa seleção

O brasileiro sentiu dores na perna esquerda após finalizar na trave do goleiro Savera. Na saída do gramado, ele apareceu mancando levemente

'Eder Militao, zagueiro do Real Madrid (KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP)

O zagueiro Éder Militão precisou ser substituído no duelo entre Real Madrid e Alavés, nesta terça-feira, pela 33ª rodada de La Liga. O jogador deixou o campo ainda no primeiro tempo e deu lugar a Rudiger.

O brasileiro sentiu dores na perna esquerda após finalizar na trave do goleiro Savera. Na saída do gramado, ele apareceu mancando levemente.

Depois de uma ruptura no músculo bíceps femoral da perna esquerda sofrida em dezembro de 2025, o jogador retornou recentemente, no início de abril, contra o Mallorca, também por La Liga.

Desde então, ele vem ganhando minutos em campo de forma progressiva. Contra o Bayern de Munique, no jogo que marcou a eliminação dos espanhóis nas quartas de final da Champions League, ele atuou por 90 minutos.

Uma possível nova lesão pode fazer com que o zagueiro fique de fora da Copa do Mundo. A convocação do Brasil está prevista para o dia 18 de maio.