Sem Neymar e Endrick? Lançamento na Espanha dá spoiler do álbum da Copa

Também na página do Brasil, há o nome de Rodrygo, lesionado e ausência certa no Mundial

Página da seleção brasileira no álbum oficial da Copa do Mundo 2026 (Reprodução/Redes Sociais)

O álbum da Copa do Mundo tem lançamento oficial previsto para 1º de maio no Brasil, mas já começou a ser vendido em algumas bancas ao redor do mundo, como na Espanha. Àqueles que já compraram o item, a página da seleção brasileira chama a atenção, pois, pela primeira vez em quatro edições, não há espaço dedicado à figurinha de Neymar, cuja convocação é uma das dúvidas de Carlo Ancelotti.

Outro que também não aparece no álbum é o atacante Endrick, que esteve presente na última convocação da Seleção e ganha apelo do público para estar na lista final rumo à Copa.

A Panini, responsável pelo álbum, já havia descartado Neymar de outro produto que lançou para a Copa do Mundo, o Adrenalyn XL, uma coleção de jogo de cartas com 11 jogadores de cada nação que vai disputar o Mundial.

Também na página do Brasil, há o nome de Rodrygo, ausência certa no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá porque rompeu o ligamento cruzado anterior e menisco do joelho direito.

Álbum de figurinhas da Copa é lançado na Espanha e não tem Neymar na seleção.



Confira os jogadores da seleção brasileira no álbum:



Goleiros: Alisson e Bento.

Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá… pic.twitter.com/40NFB0zUGC — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) April 21, 2026

A PÁGINA É PREENCHIDA PELOS SEGUINTES 18 JOGADORES:

Goleiros: Alisson e Bento.

Defensores: Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Wesley e Danilo.

Meio-campistas: Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e Casemiro.

Atacantes: Vinícius Júnior, Rodrygo, Luiz Henrique, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha e Estêvão.

O álbum terá ao todo 980 cromos, já que este será o primeiro Mundial com 48 seleções. Em 2022, eram 670. Apesar do aumento esperado do número de figurinhas, o preço foi "congelado" pela Panini, que manteve os pacotinhos a R$ 7, contendo 7 cromos cada, preço praticado nos últimos anos com outros títulos da marca. No entanto, na última Copa, os pacotes custavam R$ 4 e vinham com 5 cromos.

Completar o álbum da Copa do Mundo em 2026 pode custar mais de R$ 7 mil. O caderno custará R$ 24,90, com edições de capa dura que chegam até a R$ 79,90 e uma edição especial contendo um box com 40 pacotinhos a R$ 359,90.