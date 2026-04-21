Galvão Bueno se revolta com Neymar: "Não tem ser humano que aguente não ter emprego"

Neymar, camisa 10 do Santos, e Galvão Bueno, apresentador e narrador no SBT (Raul Baretta/Santos FC e Reprodução/Redes Sociais)

Galvão Bueno criticou Neymar durante o programa Galvão F.C. no SBT, exibido na última segunda-feira. Após a mais recente polêmica envolvendo o camisa 10 do Santos no último domingo, na derrota para o Fluminense no Brasileirão, o apresentador e narrador reagiu ao desabafo do jogador nas redes sociais.

"Ele não pode falar isso, ele não pode fechar aqui com essa frase: 'Não tem ser humano que aguente?.' Neymar, me perdoe… Não tem ser humano que aguente ficar sem emprego. Não tem ser humano que aguente não ter dinheiro para colocar comida na mesa. Não tem ser humano que aguente não conseguir botar os filhos na escola", disse Galvão, que foi aplaudido pela plateia.

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Ao sair de campo depois do revés contra o time carioca, Neymar colocou os dedos nos ouvidos durante vaias da torcida. Parte da torcida entendeu a reação do atleta como provocação. Nas redes sociais, o jogador comentou uma publicação da TNT Sports no Instagram que repercutia o caso. "Saí tapando a orelha é o c... Não posso nem coçar a p... do ouvido agora? Vai se f.., adm de m ..", escreveu.

Em seu perfil no Instagram, o jogador publicou um vídeo e comentou à reação da torcida. "Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha! Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites… é triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente", escreveu o jogador na publicação.

A pouco menos de dois meses para a Copa do Mundo, Neymar corre contra o tempo para convencer o italiano Carlo Ancelotti a convocá-lo para o Mundial. A lista final com os 26 nomes que irão representar a seleção no torneio está prevista para ser divulgada no dia 18 de maio.

