Seleção Brasileira esbarra em erros e perde para a França em amistoso antes da Copa do Mundo

O Brasil ainda teve um jogador a mais no segundo tempo, mas acabou derrotado pelos franceses por 2 a 1, em Boston

Malo Gusto e Vini Jr. em ação no amistoso entre Brasil e França, em Boston (FRANCK FIFE / AFP)

A Seleção Brasileira foi derrotada em seu maior desafio sob o comando de Carlo Ancelotti até aqui. Em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026, realizado nesta quinta-feira (26) no Gillette Stadium, em Boston, o Brasil foi superado pela França por 2 a 1.

Apesar de ter volume de jogo e contar com a superioridade numérica durante boa parte do segundo tempo após a expulsão de Upamecano, o time brasileiro pecou pelo nervosismo e pela falta de pontaria, contrastando com a frieza dos europeus.

A França construiu sua vitória explorando as falhas de saída de bola e a instabilidade defensiva do Brasil. Mbappé abriu o placar aos 31 minutos da etapa inicial, e Ekitiké ampliou aos 19 do segundo tempo em um contra-ataque letal, justamente quando a Seleção pressionava pelo empate.

O Brasil ainda esboçou uma reação aos 32 minutos, quando Bremer diminuiu após assistência de Luiz Henrique, mas a pressão final parou na sólida barreira montada pelo zagueiro Konaté, que anulou as investidas brasileiras.

Um desempenho abaixo do esperado, especialmente de Vini Jr., que perdeu uma chance clara nos últimos minutos e parou na marcação francesa. Nas arquibancadas do Gillette Stadium, ainda ecoaram gritos de "Olê, olê, olá... Neymar, Neymar!".

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima terça-feira (31), às 21h (horário de Brasília), em Orlando, para enfrentar a Croácia em mais um amistoso preparatório.

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O JOGO



O primeiro tempo do amistoso entre Brasil e França foi marcado por um cenário de equilíbrio técnico, mas com um evidente desajuste da Seleção Brasileira. Desde os minutos iniciais, o Brasil demonstrou dificuldades na saída de bola, oferecendo espaços generosos que os franceses souberam explorar.

Embora a equipe de Carlo Ancelotti tenha criado boas oportunidades, especialmente com Raphinha e em uma finalização de Gabriel Martinelli que passou tirando tinta da trave após erro de Tchouaméni, o domínio das ações pertenceu majoritariamente aos europeus.

Acuada em alguns momentos pela pressão alta da França, a Seleção Brasileira viu o nervosismo aumentar com erros individuais, como o susto dado por Ederson em um passe curto na pequena área. O castigo veio aos 31 minutos: após Casemiro perder a posse no meio-campo, a França encaixou um contra-ataque letal. Dembélé serviu Mbappé com precisão, e o craque francês, com extrema frieza, tocou por cobertura na saída de Ederson para abrir o placar.

A desvantagem acentuou a irritação brasileira. O capitão Casemiro chegou a ser advertido com cartão amarelo por reclamação ostensiva após um escanteio não marcado pela arbitragem. Na reta final, o Brasil ainda tentou reagir com investidas de Vini Jr. e Matheus Cunha, mas esbarrou na marcação de Theo Hernández e Rabiot. O Brasil desceu para o vestiário precisando corrigir a postura tática.

SEGUNDO TEMPO

A etapa final começou com o Brasil demonstrando uma postura muito mais agressiva. Com a entrada de Luiz Henrique no lugar de Raphinha, a Seleção passou a dominar o corredor direito, obrigando o goleiro Maignan a trabalhar em finalizações perigosas. O cenário parecia virar a favor dos brasileiros aos 7 minutos, quando Wesley foi derrubado por Upamecano em chance clara de gol; após revisão do VAR, o defensor francês foi expulso, deixando a França com um a menos e acuada em seu campo de defesa.

Contudo, mesmo em superioridade numérica, o Brasil voltou a sofrer com o fantasma dos contra-ataques. Aos 19 minutos, em uma transição veloz puxada por Olise, Ekitiké recebeu livre no meio da área e finalizou por cobertura para ampliar a vantagem francesa: 2 a 0.

O segundo gol frustrou os brasileiros e gerou protestos da torcida, que passou a gritar o nome de Neymar nas arquibancadas. Ancelotti promoveu diversas mudanças, lançando nomes como João Pedro e Igor Thiago para tentar furar o bloqueio europeu.

A reação brasileira ganhou vida aos 32 minutos. Após cobrança de falta de Danilo e um esforço heróico de Casemiro na linha de fundo, a bola sobrou para Luiz Henrique servir Bremer, que empurrou para as redes e diminuiu o placar.

Nos minutos finais, o jogo transformou-se em um verdadeiro "abafa". O Brasil buscou o empate em três investidas consecutivas pelo lado esquerdo com Vini Jr. e João Pedro, mas todas pararam em uma atuação sólida do zagueiro Konaté. Vinicius, aos 51 minutos, de frente pra meta, não conseguiu empurrar para as redes. Apesar da pressão sufocante e das chances criadas, a Seleção Brasileira esbarrou na defesa francesa e não conseguiu o empate.

FICHA DA PARTIDA

BRASIL 1

Ederson; Wesley (Ibañez), Bremer, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro (Gabriel Sara) e Andrey Santos (Danilo Santos); Matheus Cunha (Igor Thiago), Raphinha (Luiz Henrique), Gabriel Martinelli (João Pedro) e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti.

FRANÇA 2

Maignan; Malo Gusto (Kalulu), Konaté, Upamecano e Theo Hernández; Tchouaméni (Kanté) e Rabiot; Dembélé (Lacroix), Olise (Akliouche), Ekitiké (Doué) e Mbappé (Thuram). Técnico: Didier Deschamps.

Local: Gillette Stadium, em Boston

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Guido Gonzales Jr.

Assistentes: Nick Uranga e Cory Richardson



Quarto Árbitro: Armando Villarreal

Gols: Mbappé (31'/1T), Ekitiké (19'/2T), Bremer (32'2T)

Cartões amarelos: Léo Pereira (Brasil), Casemiro (Brasil), Bremer (Brasil) e Ibañez (Basil); Konaté (França), Kalulu (França) e Maignan (França)

Cartão vermelho: Upamecano (França)

Público: 66.713