Em entrevista, o craque francês afirmou que não imagina um Mundial sem o camisa 10

Mbappé defende Neymar na Seleção Brasileira e deixa aviso para Ancelotti. (Fotos: Raul Baretta/Santos FC | Reprodução/equipedefrance via Instagram | ANTHONY WALLACE / AFP )

Ex-companheiro de Neymar no PSG, Mbappé se pronunciou sobre a possibilidade de o camisa 10 do Santos não estar na Copa do Mundo de 2026 com a Seleção Brasileira após Carlo Ancelotti não convocar o atacante para os amistosos contra França e Croácia - últimos antes do Mundial.

Em entrevista concedida à GETV, Mbappé disse que não enxerga uma Copa sem Neymar.

“Neymar é Neymar. A Copa do Mundo é das estrelas. E, no meu livro, Neymar é uma das maiores estrelas. Não vejo uma Copa sem Neymar”, confessou Mbappé.

O camisa 10 da França e campeão do mundo em 2018 também afirmou que não pode ir contra uma decisão de Ancelotti, técnico que comandou o atacante no Real Madrid.

"Não posso ir contra meu ex-treinador, que é Ancelotti. No final, sua decisão tem que ser respeitada, mas para mim é um jogador que faz muita diferença", ressaltou.

Por fim, Mbappé rasgou elogios a Neymar, assegurando que o camisa 10 do Santos fará de tudo para estar na Copa.

"Eu joguei com ele, aprendi muito com ele. Vamos ver também como ele está, mas eu conheço o Neymar. Ele vai se preparar e estará na Copa, e vai estar lá, eu o conheço", enfatizou.

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