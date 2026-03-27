Seleção Brasileira sofre nova baixa por lesão e Ancelotti convoca jogador de última hora

Com uma extensa lista de desfalques a menos de 90 dias do Mundial, ataque perde peça fundamental e comissão técnica age rápido para reforçar a zaga nesta Data Fifa

Seleção Brasileira sofre nova baixa por lesão e Ancelotti convoca jgogador de última hora. (Foto: MADDIE MEYER/GETTY IMAGES NORTH AMERICA GETTY IMAGES VIA AFP)

Após a derrota da Seleção Brasileira contra a França por 2x1 nessa quinta-feira (26), a lista de desfalques do treinador Carlo Ancelotti aumentou.

Nesta Data FIFA, o Brasil não conta com Caio Henrique, Marquinhos, Éder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão, Alisson, Alex Sandro e Gabriel Magalhães - além de Rodrygo, que sofreu uma lesão grave e fica de fora da Copa do Mundo.

Durante o revés contra a Seleção Francesa, Raphinha foi substituído no intervalo devido a dores na coxa direita. Entre setembro e novembro de 2025, o ponta ficou cerca de 60 dias afastado com uma lesão na mesma coxa.

Os novos exames serão cruciais para Ancelotti saber se Raphinha virou dúvida real para a Copa do Mundo. Caso a avaliação médica indique apenas uma estiramento, o impacto será menor e o a recuperação é em algumas semanas, segundo a TNT Sports Brasil.

Entretanto, se for um romptimento no músculo, ele pode ficar afastado dos gramados por até dois meses.

No Barcelona, é esperado que Raphinha fique de fora das quartas de final da Champions League contra o Atlético de Madrid — em 8 e 14 de abril.

Além dessas duas partidas importantes e decisivas do Barça no fim da temporada europeia, caso a lesão seja mais grave, o atacante pode ficar de fora de outros jogos, incluindo um El Clássico contra o Real Madrid que pode definir o título do Campeonato Espanhol — marcado para 10 de maio.

A convocação final para a Copa do Mundo de 2026 está marcada para 18 de maio e a Seleção Brasileira estreia diante de Marrocos em 13 de junho, com dois amistosos antes do mundial contra Panamá (31 de maio) e Egito (6 de junho).

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Ancelotti convoca novo zagueiro após derrota contra a França

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na noite dessa quinta-feira (26), a convocação do zagueiro Vitor Reis, do Girona, da Espanha, para se juntar aos jogadores da seleção em Orlando nesta sexta-feira (27).

O zagueiro, revelado pelo Palmeiras, foi comprado pelo Manchester City junto ao Verdão em 2025 e emprestado ao time espanhol meses depois.

A convocação acontece após a lesão e corte de Gabriel Magalhães, que desfalca o Brasil nesta Data FIFA, e a indisponibilidade de Marquinhos para o confronto contra a França.

O capitão e zagueiro da Seleção ainda é dúvida para o jogo contra a Croácia na próxima terça-feira (31) e, por isso, Vitor Reis foi chamado.