Jogo do Brasil hoje (26): Seleção enfrenta França em teste mais difícil antes da Copa do Mundo

Jogo do Brasil hoje: Seleção Brasileira enfrenta a França em amistoso de preparação para a Copa. (Foto: Rafel Ribeiro/CBF - Reprodução/Instagram via k.mbappe)

O Brasil enfrenta a França nesta quinta-feira, às 17h (de Brasília), no penúltimo amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo. Trata-se do mais forte rival que enfrentará a equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti até o Mundial na América do Norte.

Depois, na terça-feira, vai encarar outro adversário europeu, a Croácia, em Orlando. Os dois compromissos diante de seleções da Europa vão deixar o Brasil mais preparado para a Copa, entende a comissão técnica.

Os amistosos nos Estados Unidos vão servir, mais uma vez, para Ancelotti observar jogadores que ainda buscam as poucas vagas que restam na lista final dos 26 jogadores que serão anunciados na convocação final, no dia 18 de maio.

"Teste importante, vamos tentar controlar a partida. Temos que defender bem e ter equilíbrio. Saber jogar bem com a bola", resumiu Ancelotti, que perdeu jogadores importantes por lesão para esta Data Fifa.

Ancelotti resolveu chamar alguns neófitos para as partidas nos Estados Unidos, como Léo Pereira e Ibañez. Os dois devem formar a inédita dupla de zaga da seleção brasileira. O capitão Marquinhos foi convocado, mas está fora do jogo causa de dores no quadril. O outro zagueiro titular, Gabriel Magalhães, foi cortado por lesão.

Ambos terão, entre as principais tarefas, a de parar Mbappé, astro francês que foi atleta de Ancelotti no Real Madrid. "Tem muita qualidade e é muito efetivo na finalização", lembrou o técnico, que revelou os laterais escolhidos para o jogo: Wesley e Douglas Santos.

Seu plano é manter o esquema com quatro atacantes, embora não tenha revelado quais nomes vão compor o quarteto desta vez. Um deles, seguramente, é Vini Jr, que recuperou a confiança no Real Madrid após a saída de Xabi Alonso.

"Vamos nos defender, mas vamos atacar com força máxima, que é sempre o nosso objetivo", avisou a estrela do Real Madrid. "O Brasil não é favorito pelos resultados que tivemos nas Eliminatórias, mas o peso da camisa é grande. Depois que o Ancelotti chegou, temos uma ideia de jogo", acrescentou.

É provável que Vini forme o quarteto com Matheus Cunha, Martinelli e Raphinha. Dessa forma, o Brasil deve jogar sem um camisa 9. Mas há a possibilidade de o treinador escalar um centroavante. As opções são João Pedro e Endrick, convocado pela primeira vez pelo italiano.

Terceira colocada no ranking mundial, a França é muito mais que Mbappé. Tem Cherki, estrela do Manchester City, Olise, jovem talentoso do Bayern de Munique, e Dembelé, eleito o melhor jogador do mundo por seu desempenho no Paris Saint-Germain.

"Jogar contra o Brasil é sempre algo especial. Há poucos momentos em que podemos fazer esses amistosos. É um grande confronto, com duas equipes que chamam a atenção de muita gente. Isso faz parte da história do futebol. É um jogo de prestígio", afirmou o técnico Didier Deschamps.

Ele não confirmou se terá seu astro desde o começo diante da seleção brasileira nesta quinta-feira, mas Mbappé fez questão de frisar que está recuperado e à disposição.

"Estou pronto para jogar, para ser titular. O treinador tomará as decisões e nós estaremos lá para aceitá-las e dar o nosso melhor, independentemente dos minutos que jogarmos."

BRASIL X FRANÇA