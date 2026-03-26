'Vai Brasa': presidente da CBF se pronuncia sobre termo em uniformes da Seleção Brasileira

Camisas da Seleção Brasileira (Divulgação/Nike)

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se pronunciou sobre a polêmica envolvendo o bordão “Vai Brasa”, estampado nos novos uniformes da Seleção Brasileira, lançado pela Nike para a Copa do Mundo de 2026.

Em entrevista, o dirigente afirmou que a expressão não fará parte do uniforme oficial, destacando a importância de preservar a identidade cultural da Seleção Brasileira.

“Barramos a camisa vermelha por conta de identidade e cultura. Tranquilizo a nação brasileira que não vai ter ‘Brasa’ no nosso uniforme”, disse o presidente da CBF, em entrevista à ESPN.

A palavra “Vai Brasa” aparece no interior da gola da nova camisa da Seleção Brasileira. No uniforme de treino, a inscrição “BRASA” surge na parte de trás da camisa, em amarelo sobre azul. Nos meiões, a inscrição também estava presente nos modelos, mas, segundo a CBF, não estará nos uniformes usados durante a Copa do Mundo.

A frase, criada pela equipe de design da Nike e assinada pela designer Rachel Denti, tinha como objetivo aproximar a marca da Seleção Brasileira de um público mais jovem e digital.

"A gente precisou explicar que é Brasil, mas também é Brasa. Para a gente é muito fácil de entender, você olha ‘Vai Brasa’ e sabe o que significa. É uma coisa que a gente escuta nos estádios, escuta na rua, e agora os jogadores vão poder usar no corpo, carregando com eles”, destacou.

Apesar da justificativa, torcedores nas redes sociais criticaram a escolha do termo, considerando pouco natural e uma tentativa artificial de marketing. A repercussão negativa levou a CBF a intervir, garantindo que o uniforme oficial da Seleção manterá apenas elementos tradicionais, sem a inclusão da gíria.