Histórico do duelo registra vantagem de vitórias do Brasil e quatro encontros em edições de Copa do Mundo; confira os números

Brasil x França veja o histórico de confrontos e quem venceu mais. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF | Reprodução/Mbappe via Instagram/)

A Seleção Brasileira enfrenta a França, um rival histórico, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira (26), em Orlando, nos Estados Unidos.

Este é o primeiro confronto entre as equipes em 11 anos. A última vez que as seleções entraram em campo para uma partida foi em março de 2015.

Para esta partida, a Canarinho tem seis desfalques importantes: Alisson, Alex Sandro, Bruno Guimarães, Estêvão, Gabriel Magalhães e Rodrygo - que está de fora da Copa do Mundo com uma lesão grave.

A França, por outro lado, conta com o retorno de Mbappé, que havia ficado afastado dos gramados com uma lesão no joelho. O craque campeão do mundo em 2018 voltou a jogar com o Real Madrid na última quarta-feira (18), quando o clube venceu o Manchester City por 2-1 na Champions League.

Histórico de Brasil x França

Este será o 16º confronto entre as equipes, com leve vantagem do histórico para o Brasil, que tem sete vitórias. Para a França, pesa as vitórias em Mundiais com a eliminação brasileira em 2006 e o triunfo francês na final de 1998. Confira o retrospecto:

Partidas disputadas: 16

Vitórias do Brasil: 7

7 Empates: 4

Vitórias da França: 5

5 Gols do Brasil: 27

27 Gols da França: 20

Brasil x França em Copas do Mundo:

1958 (Semifinal): Brasil 5 x 2 França

5 x 2 1986 (Quartas de final): Brasil 1 x 1 França (Avanço francês na disputa de pênaltis)

1 x 1 (Avanço francês na disputa de pênaltis) 1998 (Final): Brasil 0 x 3 França

0 x 3 2006 (Quartas de final): Brasil 0 x 1 França



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