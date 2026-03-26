Convulsão de Ronaldo, meião de Roberto Carlos e gol que desafiou a física: curiosidades de Brasil x França

Ronaldo e Roberto Carlos, jogadores da Seleção Brasileira (AFP e Reprodução/ equipedefrance)

Um dos maiores clássicos do futebol mundial, Brasil e França voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (26), às 17h, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. O confronto promete reviver histórias que marcaram gerações de torcedores.

Este será o 16º encontro entre as seleções, com vantagem histórica para o Brasil, que soma sete vitórias. A França, por sua vez, leva vantagem nos Mundiais, com a eliminação brasileira em 2006 e a vitória na final de 1998.

Gol que desafiou a física

No Torneio da França de 1997, em Lyon, Roberto Carlos marcou um dos gols mais icônicos da história do futebol. Com um chute de trivela, utilizando a parte externa do pé, o lateral colocou a bola em uma curva tão inesperada que o lance chegou a ser estudado por cientistas para entender a física por trás do efeito. O jogo terminou 1 a 1, mas o gol ficou eternizado na memória dos fãs.

Convulsão de Ronaldo

No dia da final da Copa do Mundo de 1998, Ronaldo Fenômeno sofreu uma convulsão na concentração, com duração de cerca de 30 a 40 segundos, seguida de perda de consciência. O episódio, atribuído ao estresse extremo, causou grande impacto psicológico no grupo. Apesar do susto, Ronaldo entrou em campo, mas não conseguiu evitar o triunfo francês por 3 a 0, que consagrou a primeira Copa do Mundo da França.

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O meião de Roberto Carlos

Na Copa de 2006, uma polêmica marcou a eliminação do Brasil para a França. Durante o lance do gol de Thierry Henry, Roberto Carlos foi visto arrumando o meião, gesto que gerou críticas da torcida. O lateral, no entanto, afirmou que o movimento fazia parte de uma jogada defensiva combinada.

Golpe de karatê de Hernanes

Em um amistoso contra a França, em 2011, o pernambucano Hernanes acertou um golpe de karatê em Karim Benzema, recebendo cartão vermelho. O Brasil acabou derrotado por 1 a 0, mas o lance entrou para a lista de momentos curiosos entre as seleções.

Com um histórico marcado por gols históricos, polêmicas e decisões de Copa do Mundo, o clássico Brasil x França continua sendo um dos confrontos mais emocionantes do futebol mundial.

