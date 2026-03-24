Ancelotti 'confirma' base de 22 nomes para a Copa, indica time titular e diz que sobram 'quatro vagas'
Em entrevista ao narrador Galvão Bueno, treinador italiano detalha planejamento e projeta a formação titular da Seleção para o Mundial
Publicado: 24/03/2026 às 13:50
Ancelotti 'confirma' base de 22 nomes para a Copa, indica time titular e diz que sobram 'quatro vagas'. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Em busca do tão sonhado hexacampeonato, o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, afirma que tem uma base montada para a Copa do Mundo de 2026 e 'quase' escala time titular.
Em entrevista concedida ao narrador Galvão Bueno, no programa Galvão FC, do SBT, o técnico do Brasil detalhou o planejamento para a convocação final do Mundial.
Ancelotti confirma 'base titular' para a Seleção Brasileira
Ao falar sobre os jogadores que estão praticamente garantidos na Copa, o treinador italiano foi direto e listou as principais lideranças do elenco atual.
"Temos um bom ambiente na equipe com jogadores que têm muita experiência, muito caráter, muita personalidade e liderança. Não quero falar para não esquecer de ninguém, mas posso citar Marquinhos, Gabriel, Alisson, Casemiro, Vinicius, Raphinha, João Pedro, Matheus Cunha, os jovens como Estêvão e Andrey Santos", revelou Ancelotti. "São todos jogadores que, neste meu primeiro ano aqui, estão a fazer um excelente trabalho. Estou muito contente e muito confiante para a Copa do Mundo", completou.
Diante disso e do que se sabe até aqui da preferência do técnico, a base da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo— caso todos estejam bem fisicamente — deve ser formada por:
- Goleiro: Alisson
- Defesa: Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro;
- Meio-campo: Casemiro, Bruno Guimarães;
- Ataque: Estêvão, Raphinha, Vinícius Júnior e João Pedro/Matheus Cunha.
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A escolha por quatro atacantes foi confirmada por Carlo Ancelotti devido às características dos jogadores brasileiros.
"Você tem que construir um sistema de jogo adaptado às características dos jogadores que tem à disposição. Para a estrutura do jogador brasileiro hoje, eu acho que a equipe é para ter quatro no ataque. Temos muitos jogadores muito bons no ataque, então temos que tentar jogar com essa qualidade. E tem a ver com o DNA do futebol brasileiro, que sempre jogou ofensivamente", explicou o italiano.
Galvão pergunta sobre Neymar e Ancelotti responde
Durante a entrevista, o planejamento em torno de Neymar — que ainda não foi convocado desde que o italiano assumiu a Seleção Brasileira — também entrou em pauta.
Questionado sobre a matemática da lista final para o Mundial, onde restariam apenas quatro vagas caso o camisa 10 recupere seu espaço e se junte a uma base de 21 nomes praticamente garantidos, Ancelotti admitiu que a disputa segue aberta em todos os setores do campo.
- Pergunta de Galvão Bueno: Com essa base, chegamos a 21 nomes. Se o Neymar te convencer, são 22. Sobrariam, então, apenas quatro vagas na lista final?
- Resposta de Carlo Ancelotti: "Sim, quatro vagas. E, neste sentido, temos muita dúvida. Por isso chamei, nesta convocação, jogadores novos que eu não conheço muito bem. A dúvida pode ser um jogador na defesa, um par de jogadores no meio e também na frente. A concorrência é muito alta. A sorte da Seleção é ter jogadores com muita qualidade e talento", disse.
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