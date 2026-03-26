Veja onde assistir ao vivo, horário, escalações e desfalques de Seleção Brasileira x França em amistoso internacional

Seleção Brasileira x França ao vivo veja onde assistir, horários, desfalques e escalações para amistoso. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF - Divulgação/Instagram )

A Seleção Brasileira enfrenta a França nesta quinta-feira (26), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026, em Boston, nos Estados Unidos.Veja onde assistir ao vivo, horários, desfalques e escalações para o jogo entre Brasil x França.

Horário de Seleção Brasileira x França

A partida está marcada para 17h (horário de Brasília)

Seleção Brasileira x França ao vivo: veja onde assistir o amistoso

O amistoso conta com várias opções de transmissão, seja em TV Aberta, TV Fechada, Streaming ou YouTube. Confira:

GloboPlay (Streaming);

GETV (YouTube)

TV Globo (Canal aberto)

Sportv (Canal fechado)

Para assistir de graça, clique neste link ou acesse o player abaixo do YouTube.

Como chega o Brasil

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, enfrenta o maior desafio desde que assumiu o Brasil com uma série de desfalques importantes.

Na lista do departamento médico estão Alisson, Alex Sandro, Bruno Guimarães, Estêvão, Gabriel Magalhães nesta Data Fifa e Rodrygo, que fica de fora da Copa do Mundo com uma lesão grave.

Além deles, que não estão com a Seleção neste amistoso, o técnico italiano teve mais uma notícia ruim nessa quarta-feira (25) e não poderá contar com o zagueiro e capitão Marquinhoss.

Assim, o time titular deve ter algumas estreias, especialmente na zaga brasileira.

O time titular do Brasil pode ser este:

Goleiro: Ederson;

Ederson; Laterais: Wesley e Douglas Santos;

Wesley e Douglas Santos; Zaga: Ibñez e Léo Pereira;

Ibñez e Léo Pereira; Meio-campo: Casemiro e Andrey Santos;

Casemiro e Andrey Santos; Ataque: Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli.

Como chega a França

Após bater em duas finais seguidas, na Rússia em 2018 - onde se sagrou campeã - e no Catar em 2022 - onde perdeu para a Argentina, a França chega para este amistoso em fase final de preparação para a Copa do Mundo de 2026 com apenas um desfalque. O treinador Didider Deschamps não conta com Jules Koundé, que está machucado e é desfalque.

Para o capitão e camisa 10, Kylian Mbappé, pode ser uma partida especial. O atacante está a dois gols de se igualar a Olivier Giroud como maior artilheiro da Seleção Francesa. O craque do Real Madrid tem 55 gols marcados pela França, enquato Giroud fez 57.

Além de Mbappé, o poderoso ataque francês conta com o atual melhor do mundo, Ousmane Dembélé, do PSG, um dos destaques do Bayern de Munique, Michael Olise, e Ryan Cherki, do Manchester City.



Escalação da França

Goleiro: Maignan;

Maignan; Defesa: Gusto, Konate, Upamecano e T. Hernandez;

Gusto, Konate, Upamecano e T. Hernandez; Meio de campo: Tchouameni, Rabiot e Cherki;

Tchouameni, Rabiot e Cherki; Ataque: Olise, Mbappé e Dembele.

Histórico de Brasil x França

Este é o 16º jogo entre as seleções na história, com leve vantagem para o Brasil, que tem sete vitórias contra os franceses. Para a França, o que pesa são as vitórias em Mundiais com a eliminação brasileira em 2006 e o triunfo francês na final de 1998. Confira o retrospecto:

Partidas disputadas: 16

Vitórias do Brasil: 7

Empates: 4

Vitórias da França: 5

Gols do Brasil: 27

Gols da França: 20

Brasil x França em Copas do Mundo:

1958 (Semifinal): Brasil 5 x 2 França

1986 (Quartas de final): Brasil 1 x 1 França (Seleção Francesa avançou nos pênaltis)

1998 (Final): Brasil 0 x 3 França

2006 (Quartas de final): Brasil 0 x 1 França



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