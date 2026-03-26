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Seleção Brasileira x França ao vivo: veja onde assistir, horários, desfalques e escalações para amistoso

Veja onde assistir ao vivo, horário, escalações e desfalques de Seleção Brasileira x França em amistoso internacional

Igor Fonseca

Publicado: 26/03/2026 às 09:28

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Seleção Brasileira x França ao vivo veja onde assistir, horários, desfalques e escalações para amistoso. /Fotos: Rafael Ribeiro/CBF - Divulgação/Instagram

Seleção Brasileira x França ao vivo veja onde assistir, horários, desfalques e escalações para amistoso. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF - Divulgação/Instagram )

A Seleção Brasileira enfrenta a França nesta quinta-feira (26), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026, em Boston, nos Estados Unidos.Veja onde assistir ao vivo, horários, desfalques e escalações para o jogo entre Brasil x França.

Horário de Seleção Brasileira x França

  • A partida está marcada para 17h (horário de Brasília)

Seleção Brasileira x França ao vivo: veja onde assistir o amistoso

O amistoso conta com várias opções de transmissão, seja em TV Aberta, TV Fechada, Streaming ou YouTube. Confira:

  • GloboPlay (Streaming);
  • GETV (YouTube)
  • TV Globo (Canal aberto)
  • Sportv (Canal fechado)

Para assistir de graça, clique neste link ou acesse o player abaixo do YouTube.

 

 

 

Veja também:

Como chega o Brasil

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, enfrenta o maior desafio desde que assumiu o Brasil com uma série de desfalques importantes. 

Na lista do departamento médico estão Alisson, Alex Sandro, Bruno Guimarães, Estêvão, Gabriel Magalhães nesta Data Fifa e Rodrygo, que fica de fora da Copa do Mundo com uma lesão grave. 

Além deles, que não estão com a Seleção neste amistoso, o técnico italiano teve mais uma notícia ruim nessa quarta-feira (25) e não poderá contar com o zagueiro e capitão Marquinhoss. 

Assim, o time titular deve ter algumas estreias, especialmente na zaga brasileira. 

O time titular do Brasil pode ser este: 

  • Goleiro: Ederson;
  • Laterais: Wesley e Douglas Santos;
  • Zaga: Ibñez e Léo Pereira;
  • Meio-campo: Casemiro e Andrey Santos;
  • Ataque: Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli.

Como chega a França

Após bater em duas finais seguidas, na Rússia em 2018 - onde se sagrou campeã - e no Catar em 2022 - onde perdeu para a Argentina, a França chega para este amistoso em fase final de preparação para a Copa do Mundo de 2026 com apenas um desfalque. O treinador Didider Deschamps não conta com Jules Koundé, que está machucado e é desfalque.

Para o capitão e camisa 10, Kylian Mbappé, pode ser uma partida especial. O atacante está a dois gols de se igualar a Olivier Giroud como maior artilheiro da Seleção Francesa. O craque do Real Madrid tem 55 gols marcados pela França, enquato Giroud fez 57.

Além de Mbappé, o poderoso ataque francês conta com o atual melhor do mundo, Ousmane Dembélé, do PSG, um dos destaques do Bayern de Munique, Michael Olise, e Ryan Cherki, do Manchester City.

Escalação da França

  • Goleiro: Maignan;
  • Defesa: Gusto, Konate, Upamecano e T. Hernandez;
  • Meio de campo: Tchouameni, Rabiot e Cherki;
  • Ataque: Olise, Mbappé e Dembele.

Histórico de Brasil x França

Este é o 16º jogo entre as seleções na história, com leve vantagem para o Brasil, que tem sete vitórias contra os franceses. Para a França, o que pesa são as vitórias em Mundiais com a eliminação brasileira em 2006 e o triunfo francês na final de 1998. Confira o retrospecto:

  • Partidas disputadas: 16
  • Vitórias do Brasil: 7
  • Empates: 4
  • Vitórias da França: 5
  • Gols do Brasil: 27
  • Gols da França: 20
  • Brasil x França em Copas do Mundo:
  • 1958 (Semifinal): Brasil 5 x 2 França
  • 1986 (Quartas de final): Brasil 1 x 1 França (Seleção Francesa avançou nos pênaltis)
  • 1998 (Final): Brasil 0 x 3 França
  • 2006 (Quartas de final): Brasil 0 x 1 França

Últimos 5 jogos:

  • 2015 (Amistoso): França 1 x 3 Brasil
  • 2013 (Amistoso): Brasil 3 x 0 França
  • 2011 (Amistoso): França 1 x 0 Brasil
  • 2006 (Copa do Mundo): Brasil 0 x 1 França
  • 2004 (Amistoso): França 0 x 0 Brasil
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