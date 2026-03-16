Neymar foi convocado? Ancelotti explica ausência do craque na Seleção Brasileira
O treinador da Seleção Brasileira explicou o motivo da não convocação de Neymar
Publicado: 16/03/2026 às 16:06
Ancelotti falou sobre a situação de Neymar na Seleção Brasileira. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF | Vítor Silva/CBF)
Com Neymar fora da lista do treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, para dois dos últimos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026, as chances do camisa 10 do Santos ir ao Mundial vão diminuindo.
Após não convocar Neymar, o técnico italiano explicou o motivo da ausência do atacante da lista de selecionados que vão enfrentar a Croácia e a França.
“Neymar pode ir à Copa do Mundo se estiver 100%. Por que não chamei agora o Neymar? Porque não está 100%, é preciso de jogadores 100%. Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, mostrando suas qualidades e uma boa condição física", explicou o treinador.
Ele afirmou, ainda, que o camisa 10 do Santos precisa trabalhar para estar apto fisicamente.
"É uma avaliação física. Neymar com a bola está muito bem, mas tem que melhorar fisicamente. Ele tem que trabalhar para estar 100% de suas habilidades. Esta é minha opinião e de toda a comissão que assiste aos jogos de Neymar", completou.
Ancelotti vai ao jogo do Santos, mas Neymar é poupado
Talvez um ponto de 'desencontro' entre o camisa 10 e Ancelotti tenha acontecido na última semana, quando o treinador da Seleção foi para Mirassol com o objetivo de assistir ao jogo contra o Santos e observar de perto Neymar. O camisa 10 do Peixe, entretanto, ficou de fora do jogo por 'controle de carga', de acordo com nota oficial do clube.
O astro foi preservado para o confronto contra o Corinthians neste domingo (15), mas acabou não jogando bem no clássico.
Amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo
Antes de estrear na Copa do Mundo de 2026 diante de Marrocos no dia 13 de junho, a Seleção Brasileira faz quatro amistosos preparatórios para o torneio. São eles:
- Brasil x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília).
- Brasil x Croácia - 31 de março - Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).
- Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido;
- Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).
- Conheça Gabriel Sara, meia convocado por Ancelotti para a seleção brasileira
- Convocação da Seleção Brasileira: veja a lista de Ancelotti para amistosos contra França e Croácia
- Quem é a joia brasileira do Bayern de Munique que a CBF 'disputa' com a seleção portuguesa
- Última chance a Neymar? Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos nos EUA
- Convocação Seleção Brasileira: Ancelotti tem 13 jogadores certos para a Copa do Mundo de 2026
Convocação da Seleção para amistosos contra França e Croácia
- Goleiros:
Alisson (Liverpool)
Bento (Al-Nassr)
Ederson (Fenerbahçe)
- Defensores:
Danilo (Flamengo)
Wesley (Roma)
Alex Sandro (Flamengo)
Douglas Santos (Zenit)
Marquinhos (PSG)
Ibañez (Al-Ahli)
Gabriel Magalhães (Arsenal)
Bremer (Juventus)
Léo Pereira (Flamengo)
- Meio-campo
Casemiro (Manchester United)
Andrey Santos (Chelsea)
Danilo (Botafogo)
Gabriel Sara (Galatasaray)
Fabinho (Al-Ittihad)
- Atacantes:
Matheus Cunha (Manchester United)
João Pedro (Chelsea)
Luiz Henrique (Zenit)
Raphinha (Barcelona)
Vinícius Júnior (Real Madrid)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
Endrick (Lyon)
Igor Thiago (Brentford)
Rayan (Bournemouth)
Ancelotti tem 13 nomes 'certos' para a Copa do Mundo
Com quase um ano na frente da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti tem uma 'espinha dorsal' pronta para a Copa do Mundo. Na lista de 26 nomes, pelo menos 13 deles têm uma 'vaga garantida' - a menos que se lesionem antes do mundial. São eles:
- Goleiro: Alisson (Liverpool);
- Defensores: Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Danilo (Flamengo) e Alex Sandro (Flamengo);
- Meio-campistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle) e Andrey Santos (Chelsea);
- Atacantes: Vini Jr (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United) e Estêvão (Chelsea);
Além destes nomes, existem mais duas 'categorias' de jogadores no termômetro de favoritismo para a Copa, segundo a avaliação do treinador. São eles: os que estão com 'passaporte quase carimbado', os que estão 'bem cotados' e alguns nomes que podem ser 'surpresas'.
Jogadores com passaporte 'quase carimbados':
- Wesley (Roma);
- Lucas Paquetá (Flamengo);
- João Pedro (Chelsea);
- Gabriel Martinelli (Arsenal);
- Richarlison (Tottenham).
Jogadores bem cotados por Ancelotti:
- Hugo Souza (Corinthians);
- Fabrício Bruno (Cruzeiro);
- Douglas Santos (Zenit);
- Luiz Henrique (Zenit).
Possíveis surpresas na lista de Ancelotti:
- Bremer (Juventus);
- Danilo (Botafogo);
- Gabriel Sara (Galatasaray);
- Endrick (Lyon);
- Rayan (Bournemouth);
- Igor Thiago (Brentford).