Convocação da Seleção Brasileira: veja a lista de Ancelotti para amistosos contra França e Croácia
Treinador italiano anuncia os nomes para os últimos grandes testes antes da Copa do Mundo de 2026; lista conta com a novidades
Publicado: 16/03/2026 às 15:38
A poucos meses do Mundial na América do Norte, comandante da Seleção define o grupo que viaja aos Estados Unidos; confira os escolhidos e as principais novidades do elenco.
Com novos nomes e alguns rostos conhecidos, o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, fez a última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo de 2026. Os jogadores selecionados pelo treinador estarão em campo nos amistosos contra França e Croácia, respectivamente em 26 e 31 de março, nos Estados Unidos.
Com alguns problemas no departamento médico e jogadores como Bruno Guimarães, Militão e Estevão fora desta convocação, além de Rodrygo que ficou de fora da Copa do Mundo, esta lista de Carlo Ancelotti conta com alguns nomes novos.
Confira quem foram os 26 convocados pelo treinador da Seleção Brasileira:
- Goleiros:
- Alisson (Liverpool)
- Bento (Al-Nassr)
- Ederson (Fenerbahçe)
- Defensores:
- Danilo (Flamengo)
- Wesley (Roma)
- Alex Sandro (Flamengo)
- Douglas Santos (Zenit)
- Marquinhos (PSG)
- Ibañez (Al-Ahli)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Bremer (Juventus)
- Léo Pereira (Flamengo)
- Meio-campo
- Casemiro (Manchester United)
- Andrey Santos (Chelsea)
- Danilo (Botafogo)
- Gabriel Sara (Galatasaray)
- Fabinho (Al-Ittihad)
- Atacantes:
- Matheus Cunha (Manchester United)
- João Pedro (Chelsea)
- Luiz Henrique (Zenit)
- Raphinha (Barcelona)
- Vinícius Júnior (Real Madrid)
- Gabriel Martinelli (Arsenal)
- Endrick (Lyon)
- Igor Thiago (Brentford)
- Rayan (Bournemouth)
Amistosos da Seleção Brasileira para Copa do Mundo
Antes de estrear na Copa do Mundo, o Brasil ainda disputará outros dois amistosos, mas estes já contarão exclusivamente com os 26 nomes definitivos escolhidos por Ancelotti. Os jogos serão disputados contra o Panamá, em 31 de maio, no Maracanã, e diante do Egito, em 6 de junho, também nos Estados Unidos.
Veja a lista de amistosos da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo
- Brasil x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília).
- Brasil x Croácia - 31 de março - Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).
- Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido;
- Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).
Estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
O Brasil estreia na Copa do Mundo em 13 de junho, contra Marrocos.
