Com equipe modificada devido a lesões, Brasil faz novo teste na reta final de preparação para a Copa; confira as opções de transmissão na TV e no streaming

Brasil x França ao vivo veja onde assistir, horário, desfalques e prováveis escalações (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF | Reprodução/Instagram via k.mbappe)

A Seleção Brasileira enfrenta um dos seus últimos grandes testes nesta quinta-feira (25), diante da França em Boston, nos Estados Unidos. Veja onde assistir Brasil x França ao vivo, horário, desfalques e prováveis escalações.



Este é o penúltimo amistoso antes da convocação para a Copa do Mundo em 18 de maio, então também é uma das chances finais de alguns jogadores entrarem na lista final dos 26 nomes de Carlo Ancelotti.



Seleção Brasileira x França ao vivo: veja onde assistir o amistoso

A partida tem opções de transmissão para streaming e na TV, tanto aberta quanto fechada.

GloboPlay (Streaming);



GETV (YouTube)

TV Globo (Canal aberto)

Sportv (Canal fechado)

Para assistir de graça, clique neste link ou acesse o playera baixo do YouTube.

HORÁRIO DE BRASIL X FRANÇA EM AMISTOSO DA COPA

A partida está marcada para começar às 17h00 (horário de Brasília)

Brasil x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília).



Como chega o Brasil

Nesta quarta (25), o treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou mais um desfalque para o confronto: o capitão Marquinhos, que se recupera de uma lesão e não joga contra a França, mas pode voltar contra a Croácia na próxima terça (31).

Marquinhos entra para uma lista de sete desfalques, que também tem outros seis jogadores considerados titulares, como Alisson, Alex Sandro, Bruno Guimarães, Estêvão e Gabriel Magalhães, além de Rodrygo - que sofreu lesão grave e não vai jogar o Mundial.

Assim, esta virou uma chance para o treinador italiano testar novos nomes como: Bremer, Danilo (Botafogo), Endrick, Gabriel Sara, Ibañez, Igor Thiago, Kaiki Bruno e Léo Pereira - todos convocados pela primeira vez por Ancelotti.

Na coletiva, Ancelotti praticamente confirmou a zaga que vai começar como titular na partida contra a França.

“Quero ser honesto: tenho uma dúvida atrás na defesa, que é um zagueiro. Mas Léo Pereira vai jogar, Douglas Santos vai jogar e Wesley vai jogar ", afirmou o italiano.

A última vaga na defesa ficará entre Bremer, Danilo (Flamengo) e Ibañez.

Bremer, da Juventus, esteve na Copa do Mundo de 2022 quando Tite era o treinador, mas uma lesão grave no joelho em 2024 o afastou dos gramados por quase um ano e, consequentemente, da Seleção. Agora, em boa fase no futebol italiano, ele volta a vestir a Amarelinha e é o nome favorito para a defesa brasileira.

Assim, a equipe titular do Brasil deve ser: Ederson, Wesley, Danilo, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos; Raphinha, Matheus Cunha, Vinícius Júnior e João Pedro.



Como chega a França

Do lado francês - algoz da Seleção Brasileira em Mundiais - é a chance do craque do time, Kylian Mbappé, alcançar o recorde de maior artilheiro da história da Seleção Francesa.

Aos 27 anos, o atacante tem 55 gols marcados pela França e está a dois tentos de igualar o recorde de Olivier Giroud, atual maior artilheiro da história da equipe nacional com 57.

Diferente do Brasil, os Les Blues vem com força total e não conta apenas com Jules Koundé na lateral.

Além de Mbappé, o poderoso ataque francês conta com o atual melhor do mundo, Ousamane Dembélé, do PSG, um dos destaques do Bayern de Munique, Michael Olise, e Ryan Cherki, do Manchester City.

O treinador Didier Deschamps deve escalar uma equipe com: Maignan (Milan), M. Gusto (Chelsea), Konaté (Liverpool), Upamecano (Bayern de Munique), T. Hernandéz (Milan); Tchouaméni (Real Madrid), Rabiot (Milan); M. Olise (Bayern de Munique), Ryan Cherki (Manchester City), O. Dembélé (PSG) e Kylian Mbappé (Real Madrid).

Veja as prováveis escalações de Brasil x França