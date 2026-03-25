Zagueiro se recupera de lesão e é preservado do amistoso nos Estados Unidos; retorno está previsto para o duelo contra a Croácia

Ancelotti perde o capitão Marquinhos e Seleção chega a sete desfalques contra a França. (Fotos: Rafael Ribeiro/CBF)

O treinador da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, enfrenta uma grande dor de cabeça para um dos testes mais difíceis do Brasil contra a França, nesta quinta-feira (26). A grande lista de jogadores no departamento médico aumentou, nesta quarta (25), com um 7º nome: o capitão Marquinhos.

Ele é o último nome de machucados que fica de fora do confronto, apesar de não ter sido cortado da convocação. Além dele, a Seleção não conta com Alisson, Alex Sandro, Bruno Guimarães, Estêvão, Gabriel Magalhães nesta Data Fifa e Rodrygo, que fica de fora da Copa do Mundo com uma lesão grave.

Marquinhos participou pouco dos treinos desde que se apresentou à Seleção Brasileira devido a um 'controle de carga' enquanto ele se recupera de uma lesão e fica de fora da partida contra a França. Em entrevista coletiva concedida nesta quarta, Ancelotti confirmou que ele pode estar envolvido contra a Croácia, na próxima terça-feira (31).