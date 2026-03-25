Sem Marquinhos, Alisson e outras peças titulares, comandante italiano ajusta a equipe para o confronto desta quinta-feira (26) nos Estados Unidos

Brasil x França: com 7 desfalques, Ancelotti faz mudanças na escalação da Seleção para o amistoso (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Com uma lista de sete desfalques, Carlo Ancelotti enfrenta uma grande dor de cabeça para escalar a Seleção Brasileira em amistoso contra a França nesta quinta-feira (26).

O treinador italiano confirmou mais um desfalque em entrevista coletiva nesta quarta: o capitão Marquinhos, que não joga contra a Seleção Francesa. O zagueiro se juntaao departamento médico cheio com Alisson, Alex Sandro, Bruno Guimarães, Estêvão, Gabriel Magalhães - que são desfalques nesta Data Fifa - e Rodrygo, que fica de fora da Copa do Mundo com uma lesão grave.

Na coletiva, Ancelotti praticamente confirmou a zaga que vai começar como titular na partida contra a França.

“Quero ser honesto: tenho uma dúvida atrás (na defesa), que é um zagueiro. Mas Léo Pereira vai jogar, Douglas Santos vai jogar e Wesley vai jogar (contra a França, amanhã)”, disse o italiano.

Assim, esta deve ser a escalação titular de Ancelotti para a partida:

Goleiro: Ederson;

Laterais: Wesley e Douglas Santos;

Zaga: Danilo/Bremer e Léo Pereira;

Meio-campo: Casemiro e Andrey Santos;

Ataque: Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha e João Pedro.

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Para a zaga, o técnico italiano também tem a opção de Ibañez.

No gol, Ancelotti não vai contar com Alisson- cortado por lesão. Assim, a dúvida fica entre Ederson e Bento, que foram titulares nos últimos jogos do Brasil, diante de Senegal e Tunísia. Para esta partida, Ederson pode ser a escolha do treinador italiano para assumir a camisa de nº 1.

A defesa é onde o técnico italiano enfrenta a maior dor de cabeça. Ao todo, são três desfalques no setor para este jogo: Alex Sandro, Gabriel Magalhães e Marquinhos.

Com a confirmação do treinador, as laterais contarão com Douglas Santos e Wesley.

Com o desfalque de Bruno Guimarães no meio de campo, Andrey Santos é o nome favorito para jogar ao lado de Casemiro como dupla de volante

Outros 'garantidos' nos 11 iniciais são Matheus Cunha, Vinícius Júniore Raphinha, seja pelo momento que vivem ou pelo desempenho com o italiano na Seleção.

A dúvida fica entre a entrada de João Pedro como centroavante ou se - por conta do nível do adversário -Ancelotti escolhe ir com Martinelli na ponta esquerda.