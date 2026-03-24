De pedreiro a recordista na Inglaterra: quem é Igor Thiago, o novo atacante da Seleção Brasileira

Igor Thiago chega a 19 gols pelo Brentford, supera marcas de Firmino e Martinelli na Premier League e celebra primeira oportunidade na equipe nacional.

Na infância em Brasília, Igor Thiago dividiu a rotina entre o futebol e trabalhos em feiras, lava-jatos e como servente de pedreiro para ajudar a família. (Créditos: Divulgação/@thiago01)

Pouco conhecido no Brasil, o atacante do Brentford (Inglaterra), Igor Thiago, tem uma história comovente no caminho até a Seleção Brasileira.

Aos 13 anos, Igor Thiago já teve uma barreira grande para superar na vida: a morte do pai. A partir daí, ele fez de tudo para ajudar a mãe, que era catadora de lixo em Brasília.

O centroavante brasileiro trabalhou na feira e também como ajudante de pedreiro quando era criança.

“Quando criança, trabalhei muito na feira, em lava-jato, fui panfleteiro, já capinei lote demais quando era mais novo, fui servente de pedreiro também”, conta Igor Thiago. “E esses trabalhos me ajudaram a ser o homem que sou hoje, a formar o meu caráter, a valorizar as coisas simples da vida e a desfrutar de cada momento e de cada pessoa. ”, afirma.

Igor Thiago é o brasileiro com mais gols em uma única edição do Campeonato Inglês - um dos mais disputados do mundo. São 19 gols em 31 partidas disputadas pelo Brentford, time da capital, Londres.

Antes, o recorde era compartilhado por Matheus Cunha, Roberto Firmino e Gabriel Martinelli, que tinham alcançado a marca de 15 gols.

Igor Thiago (Brentford - temporada 2025-26) - 19 gols e uma assistências;

(Brentford - temporada 2025-26) - 19 gols e uma assistências; Roberto Firmino (Liverpool - temporada 2017/18) - 15 gols e sete assistências;

(Liverpool - temporada 2017/18) - 15 gols e sete assistências; Gabriel Martinelli (Arsenal - temporada 2022/23) - 15 gols e seis assistências;

(Arsenal - temporada 2022/23) - 15 gols e seis assistências; Matheus Cunha (Wolverhampton - temporada 2024/25) - 15 gols e seis assistências.

(Wolverhampton - temporada 2024/25) - 15 gols e seis assistências. Gabriel Jesus (Manchester City- temporada 2019/20) - 14 gols e oito assistências;

Com sete rodadas restantes na liga, o centroavante ainda pode aumentar esse recorde. Na competição, ele só marcou menos gols que o atacante norueguês do Manchester City, Erling Haaland, que balançou a rede 22 vezes.

Sobre a convocação para a Seleção Brasileira, Igor Thiago disse ser uma oportunidade única que vai aproveitar.

"Tento aproveitar o máximo possível, porque me traz à memória o que passei no passado, as dificuldades que tive, e isso só me dá a sensação de que tenho que aproveitar este momento único na minha vida”, admitiu. “Nossa seleção é gigantesca. Acho que para poder chegar aqui, você tem que ter atuações como essa. Estar atrás do Haaland e buscar a artilharia com ele, que é uma máquina de fazer gols, me dá ainda mais impulso de mostrar que estou pronto para essa oportunidade que foi colocada na minha vida de poder representar meu país e o nosso povo”, completou.

Confira a entrevista de Igor Thiago à CBF na íntegra:

Veja os gols de Igor Thiago que fizeram ele quebrar o recorde na Premier League: