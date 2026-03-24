Em busca de recorde contra o Brasil, Mbappé lidera seleção francesa; veja provável escalação
Com apenas a ausência de Jules Koundé, seleção europeia chega com time titular completo para confronto que marca a busca do camisa 10 pelo topo da artilharia histórica
Publicado: 24/03/2026 às 12:12
Perto de quebrar recorde histórico contra o Brasil, Mbappé lidera França; veja provável escalação. (Foto: Reprodução/Instagram)
Brasil e França se enfrentam nesta quinta-feira (26),no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026.
Com Mbappé próximo de quebrar recorde importante pela Seleção Francesa, os Les Blues chegam com força máxima para o confronto. Veja a provável escalação da França contra a Seleção Brasileira.
PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA SELEÇÃO FRANCESA CONTRA O BRASIL
O Brasil tem departamento médico cheio, com seis desfalques. Entre eles, ao menos quatro jogadores titulares: Estêvão, Bruno Guimarães, Alisson, Alex Sandro e Gabriel Magalhães.
Do lado francês, entretanto, o treinador Deschamps não conta apenas com um jogador: Jules Koundé, que está machucado e não foi convocado.
Assim, a equipe deve contar com força máxima para a partida que pode ter a quebra de um recorde importante para Mbappé.
O atacante camisa 10 do Real Madrid e da França está prestes a se tornar o maior artilheiro da história da Seleção Francesa.
- Confira a provável escalação da equipe:
- Goleiro: Maignan;
- Defesa: Gusto, Konate, Upamecano e T. Hernandez;
- Meio de campo:Tchouameni, Rabiot e Cherki;
- Olise, Mbappé e Dembele.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão.
Mbappé a dois gols do recorde na Seleção Francesa
O atacante Kylian Mbappé entra em campo com a possibilidade de alcançar uma marca histórica.
Com 55 gols marcados pela seleção francesa, o jogador está a dois tentos de igualar o recorde de Olivier Giroud, atual maior artilheiro da história da equipe nacional com 57 gols.
O jogador do Real Madrid sofreu com uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por algumas semanas, mas voltou a jogar pelo clube Merengue na última semana diante do Manchester City e contra o Atlético de Madrid.
Em reta final de preparação para a Copa do Mundo, Mbappé deve ser titular e capitão da França contra o Brasil.