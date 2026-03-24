Em busca de recorde contra o Brasil, Mbappé lidera seleção francesa; veja provável escalação

Com apenas a ausência de Jules Koundé, seleção europeia chega com time titular completo para confronto que marca a busca do camisa 10 pelo topo da artilharia histórica

Perto de quebrar recorde histórico contra o Brasil, Mbappé lidera França; veja provável escalação. (Foto: Reprodução/Instagram)

Brasil e França se enfrentam nesta quinta-feira (26),no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Com Mbappé próximo de quebrar recorde importante pela Seleção Francesa, os Les Blues chegam com força máxima para o confronto. Veja a provável escalação da França contra a Seleção Brasileira.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA SELEÇÃO FRANCESA CONTRA O BRASIL

O Brasil tem departamento médico cheio, com seis desfalques. Entre eles, ao menos quatro jogadores titulares: Estêvão, Bruno Guimarães, Alisson, Alex Sandro e Gabriel Magalhães.

Do lado francês, entretanto, o treinador Deschamps não conta apenas com um jogador: Jules Koundé, que está machucado e não foi convocado.

Assim, a equipe deve contar com força máxima para a partida que pode ter a quebra de um recorde importante para Mbappé.

O atacante camisa 10 do Real Madrid e da França está prestes a se tornar o maior artilheiro da história da Seleção Francesa.

Confira a provável escalação da equipe:

Goleiro: Maignan;

Defesa: Gusto, Konate, Upamecano e T. Hernandez;

e Meio de campo:Tchouameni, Rabiot e Cherki;

e Olise, Mbappé e Dembele.

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Mbappé a dois gols do recorde na Seleção Francesa

O atacante Kylian Mbappé entra em campo com a possibilidade de alcançar uma marca histórica.

Com 55 gols marcados pela seleção francesa, o jogador está a dois tentos de igualar o recorde de Olivier Giroud, atual maior artilheiro da história da equipe nacional com 57 gols.

O jogador do Real Madrid sofreu com uma lesão no joelho que o afastou dos gramados por algumas semanas, mas voltou a jogar pelo clube Merengue na última semana diante do Manchester City e contra o Atlético de Madrid.

Em reta final de preparação para a Copa do Mundo, Mbappé deve ser titular e capitão da França contra o Brasil.