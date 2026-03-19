Confira o calendário de amistosos, as datas da fase de grupos e as projeções de cruzamento do Brasil no mata-mata em busca do hexacampeonato.

Jogos da Seleção Brasileira: veja datas de amistosos e agenda da Copa do Mundo. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Com a Copa do Mundo de 2026 batendo à porta, o Brasil já entra em clima de decisão. A expectativa pelo hexa cresce entre os torcedores, enquanto a Seleção Brasileira de Futebol se prepara para mais uma caminhada em busca do título mundial.

Antes da estreia no Mundial, a equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda terá compromissos importantes. Serão quatro amistosos ao todo, sendo dois deles já com a lista definitiva dos 26 convocados, servindo como os últimos ajustes antes do início da Copa do Mundo.

Os jogos serão disputados contra o Panamá, em 31 de maio, no Maracanã, e diante do Egito, em 6 de junho, também nos Estados Unidos.

Veja a lista de amistosos da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo

Brasil x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília).



x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília). Brasil x Croácia - 31 de março - Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).



x Croácia - 31 de março - Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília). Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido;



x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido; Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).

Os confrontos serão fundamentais para ajustar o time, testar novas formações e dar ritmo de jogo aos convocados por Carlo Ancelotti.

Agenda da Seleção Brasileira

Fase de grupos

Brasil x Marrocos: 13/06 (sábado)

x Marrocos: 13/06 (sábado) Brasil x Haiti: 19/06 (sexta-feira)

x Haiti: 19/06 (sexta-feira) Escócia x Brasil: 24/06 (quarta-feira)

Após a fase de grupos, o Brasil pode seguir caminhos diferentes dependendo da sua classificação, mas mirando sempre o mesmo objetivo, conquistar o tão sonhado hexacampeonato mundial.

Tabela do Brasil se passar em primeiro lugar:

16 avos: 29 de junho (segunda-feira), às 14h (de Brasília), em Houston

29 de junho (segunda-feira), às 14h (de Brasília), em Houston Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h (de Brasília), em New Jersey/Nova York



5 de julho (domingo), às 17h (de Brasília), em New Jersey/Nova York Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h (de Brasília), em Miami



11 de julho (sábado), às 18h (de Brasília), em Miami Semifinal: 15 de julho (quarta-feira): às 16h (de Brasília), em Atlanta



15 de julho (quarta-feira): às 16h (de Brasília), em Atlanta Final: 19 de julho (domingo), às 16h (de Brasília), em New Jersey/Nova York



Tabela do Brasil se passar em segundo lugar:

16 avos: 29 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília), em Monterrey



29 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília), em Monterrey Oitavas de final: 4 de julho (sábado), às 14h (de Brasília), em Houston



4 de julho (sábado), às 14h (de Brasília), em Houston Quartas de final: 9 de julho (quinta-feira), às 17h (de Brasília), em Boston



9 de julho (quinta-feira), às 17h (de Brasília), em Boston Semifinal: 14 de julho (terça), às 16h (de Brasília), em Dallas



14 de julho (terça), às 16h (de Brasília), em Dallas Final: 19 de julho (domingo), às 16h (de Brasília), em New Jersey/Nova York

Tabela do Brasil se passar em terceiro:

Com 48 equipes, o torneio permitirá que os oito melhores terceiros colocados avancem ao mata-mata. Há 495 combinações possíveis, e os confrontos serão definidos conforme critérios de desempate.

Caso se classifique nessa condição, o Brasil poderá enfrentar o 1° colocado dos grupos A, E ou I:

16 avos

1° do grupo A - dia 30 de junho, 22h (de Brasília)

1° do grupo E - dia 29 de junho, 17h30 (de Brasília)

1° do grupo I - dia 30 de junho, 18h (de Brasília).

Oitavas de final

1° do grupo E e 1° do grupo I - 4 de julho (sábado), às 14h (de Brasília)

1° do grupo A - 5 de julho (domingo), 21h (de Brasília)

Quartas de final

1° do grupo E e 1° do grupo I - 09 de julho (quinta-feira), às 14h (de Brasília);

1° do grupo A - 11 de julho (sábado), 21h (de Brasília)

Semifinal

1° do grupo E e 1° do grupo I - 14 de julho (terça-feira), às 16h (de Brasília);

1° do grupo A - 15 de julho (quarta-feira), 16h (de Brasília)

Final: 19 de julho (domingo), às 16h (de Brasília), em New Jersey/Nova York



Principais datas da Copa do Mundo:

Abertura - 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca (Cidade do México);



11 de junho de 2026, no Estádio Azteca (Cidade do México); Última rodada da fase de grupos - 27 de junho de 2026;



27 de junho de 2026; 16 avos - de 28 de junho a 3 de julho de 2026;



de 28 de junho a 3 de julho de 2026; Oitavas de final - de 4 a 7 de julho de 2026;



de 4 a 7 de julho de 2026; Quartas de final - de 9 a 11 de julho;



de 9 a 11 de julho; Semifinais - 14 e 15 de julho;



14 e 15 de julho; Disputa do terceiro lugar - 18 de julho, no Estádio Hard Rock (Miami);



18 de julho, no Estádio Hard Rock (Miami); Final - 19 de julho de 2026, no Estádio MetLife (New Jersey/Nova York).



