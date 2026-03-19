Jogos da Seleção Brasileira: veja datas de amistosos e agenda da Copa do Mundo
Confira o calendário de amistosos, as datas da fase de grupos e as projeções de cruzamento do Brasil no mata-mata em busca do hexacampeonato.
Publicado: 19/03/2026 às 09:49
Jogos da Seleção Brasileira: veja datas de amistosos e agenda da Copa do Mundo. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Com a Copa do Mundo de 2026 batendo à porta, o Brasil já entra em clima de decisão. A expectativa pelo hexa cresce entre os torcedores, enquanto a Seleção Brasileira de Futebol se prepara para mais uma caminhada em busca do título mundial.
Antes da estreia no Mundial, a equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda terá compromissos importantes. Serão quatro amistosos ao todo, sendo dois deles já com a lista definitiva dos 26 convocados, servindo como os últimos ajustes antes do início da Copa do Mundo.
Os jogos serão disputados contra o Panamá, em 31 de maio, no Maracanã, e diante do Egito, em 6 de junho, também nos Estados Unidos.
Veja a lista de amistosos da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo
- Brasil x França - 26 de março - Gillette Stadium, em Boston, às 17h (horário de Brasília).
- Brasil x Croácia - 31 de março - Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).
- Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido;
- Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).
Os confrontos serão fundamentais para ajustar o time, testar novas formações e dar ritmo de jogo aos convocados por Carlo Ancelotti.
Agenda da Seleção Brasileira
Fase de grupos
- Brasil x Marrocos: 13/06 (sábado)
- Brasil x Haiti: 19/06 (sexta-feira)
- Escócia x Brasil: 24/06 (quarta-feira)
Após a fase de grupos, o Brasil pode seguir caminhos diferentes dependendo da sua classificação, mas mirando sempre o mesmo objetivo, conquistar o tão sonhado hexacampeonato mundial.
Tabela do Brasil se passar em primeiro lugar:
- 16 avos: 29 de junho (segunda-feira), às 14h (de Brasília), em Houston
- Oitavas de final: 5 de julho (domingo), às 17h (de Brasília), em New Jersey/Nova York
- Quartas de final: 11 de julho (sábado), às 18h (de Brasília), em Miami
- Semifinal: 15 de julho (quarta-feira): às 16h (de Brasília), em Atlanta
- Final: 19 de julho (domingo), às 16h (de Brasília), em New Jersey/Nova York
Tabela do Brasil se passar em segundo lugar:
- 16 avos: 29 de junho (segunda-feira), às 22h (de Brasília), em Monterrey
- Oitavas de final: 4 de julho (sábado), às 14h (de Brasília), em Houston
- Quartas de final: 9 de julho (quinta-feira), às 17h (de Brasília), em Boston
- Semifinal: 14 de julho (terça), às 16h (de Brasília), em Dallas
- Final: 19 de julho (domingo), às 16h (de Brasília), em New Jersey/Nova York
Tabela do Brasil se passar em terceiro:
Com 48 equipes, o torneio permitirá que os oito melhores terceiros colocados avancem ao mata-mata. Há 495 combinações possíveis, e os confrontos serão definidos conforme critérios de desempate.
Caso se classifique nessa condição, o Brasil poderá enfrentar o 1° colocado dos grupos A, E ou I:
- 16 avos
- 1° do grupo A - dia 30 de junho, 22h (de Brasília)
- 1° do grupo E - dia 29 de junho, 17h30 (de Brasília)
- 1° do grupo I - dia 30 de junho, 18h (de Brasília).
Oitavas de final
- 1° do grupo E e 1° do grupo I - 4 de julho (sábado), às 14h (de Brasília)
- 1° do grupo A - 5 de julho (domingo), 21h (de Brasília)
Quartas de final
- 1° do grupo E e 1° do grupo I - 09 de julho (quinta-feira), às 14h (de Brasília);
- 1° do grupo A - 11 de julho (sábado), 21h (de Brasília)
Semifinal
- 1° do grupo E e 1° do grupo I - 14 de julho (terça-feira), às 16h (de Brasília);
- 1° do grupo A - 15 de julho (quarta-feira), 16h (de Brasília)
- Final: 19 de julho (domingo), às 16h (de Brasília), em New Jersey/Nova York
Principais datas da Copa do Mundo:
- Abertura - 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca (Cidade do México);
- Última rodada da fase de grupos - 27 de junho de 2026;
- 16 avos - de 28 de junho a 3 de julho de 2026;
- Oitavas de final - de 4 a 7 de julho de 2026;
- Quartas de final - de 9 a 11 de julho;
- Semifinais - 14 e 15 de julho;
- Disputa do terceiro lugar - 18 de julho, no Estádio Hard Rock (Miami);
- Final - 19 de julho de 2026, no Estádio MetLife (New Jersey/Nova York).