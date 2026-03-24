Quando é o jogo do Brasil contra a França? Veja agenda da Seleção até a Copa do Mundo
Com seis desfalques para o confronto nos Estados Unidos, Seleção inicia reta final de preparação que conta com quatro partidas preparatórias até o torneio de 2026
Publicado: 24/03/2026 às 15:21
A Seleção Brasileira ainda faz quatro amistosos antes da estreia na Copa do Mundo. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF )
Na corrida em busca do hexacampeonato, a Seleção Brasileira tem agenda definida na reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026.
Nesta quinta-feira (26), o Brasil enfrenta a França em amistoso disputado no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Confira a agenda completa da Seleção Canarinho até a estreia no Mundial.
Quando é o jogo do Brasil contra a França?
- A Seleção Brasileira entra em campo contra a França nesta quinta-feira (26).
Horário de Brasil x França
- O jogo está marcado para 17h00 (horário de Brasília).
Para a partida, o Brasil tem o departamento médico cheio, com seis desfalques. Entre eles, ao menos quatro jogadores são titulares: Estêvão, Bruno Guimarães, Alisson, Alex Sandro e Gabriel Magalhães.
Outros amistosos da Seleção Brasileira
Antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil ainda faz três amistosos, contra Croácia, Panamá e Egito.
- Brasil x Croácia - 31 de março - Camping World Stadium, em Orlando, às 21h (horário de Brasília).
- Brasil x Panamá - 31 de maio - Maracanã - ainda sem horário definido;
- Brasil x Egito - 6 de junho - Huntington Bank Field, em Cleveland - 19h (horário de Brasília).
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Jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
Para a estreia no Mundial, o Brasil também já tem data marcada. Será diante do Marrocos, em 13 de junho.
Fase de grupos
- Brasilx Marrocos: 13/06 (sábado)
- Brasilx Haiti: 19/06 (sexta-feira)
- Escócia x Brasil :24/06 (quarta-feira)