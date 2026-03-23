Seleção Brasileira: Gabriel Magalhães é cortado e CBF anuncia decisão sobre substituto
Defensor se junta a nomes como Alisson, Estêvão e Bruno Guimarães na lista de baixas do técnico Carlo Ancelotti para a Data Fifa
Publicado: 23/03/2026 às 12:34
Zagueiro do Arsenal sofre lesão no joelho direito e entidade confirma que não chamará substituto para os amistosos contra França e Croácia.
O zagueiro Gabriel Magalhães sofreu uma lesão no joelho direito e foi cortado da convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra a França e Croácia, em 26 e 31 de março, respectivamente.
Gabriel esteve em campo nesse domingo (22) na derrota do Arsenal contra o Manchester City, pela final da Copa da Liga Inglesa. Após a partida, o zagueiro se queixou de dores no joelho.
Em nota divulgada nas redes sociais, a CBF anunciou que não convocará ninguém para substituí-lo na lista.
"Exames de imagem constataram que Gabriel Magalhães não está apto para as partidas desta Data FIFA. Não será convocado outro jogador para substituí-lo", escreveu a CBF.
A Seleção Brasileira entra em campo contra a França na próxima quinta-feira (26), em um dos últimos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.
Além de Gabriel, Ancelotti tem outros desfalques confirmados como Estêvão, Bruno Guimarães, Alisson e Alex Sandro. Por isso, o treinador do Brasil, Carlo Ancelotti, enfrenta dificuldades para montar o time titular.
