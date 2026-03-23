Treinador italiano lida com lesões de titulares e testa novas formações no meio-campo e nas laterais para o confronto desta quinta-feira (26).

Brasil x França: Ancelotti muda time titular; confira a provável escalação da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira entra em campo contra a França na próxima quinta-feira (26), em um dos últimos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo de 2026.

Com alguns desfalques confirmados como Estêvão, Bruno Guimarães, Alisson, Alex Sandro e Gabriel Magalhães, o treinador do Brasil, Carlo Ancelotti, enfrenta dificuldades para montar o time titular.

Artilheiro da 'era Ancelotti', Estêvão não foi convocado após ficar um mês longe dos gramados no Chelsea com lesão muscular. Ele voltou a atuar pelos Blues no último sábado (21), entrando no segundo tempo.

Bruno Guimarães - que era titular incontestável do italiano - também teve contusão muscular, mas só volta aos gramados em meados de abril no Newcastle e espera-se que esteja apto para a Copa do Mundo.

Assim, em um dos confrontos mais difíceis de Ancelotti no comando da Seleção Brasileira, a equipe titular apresentará algumas mudanças.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DA SELEÇÃO BRASILEIRA CONTRA FRANÇA

No gol, sem Alisson - cortado por lesão - a dúvida fica entre Ederson e Bento. Nos últimos jogos da Seleção Brasileira - contra Senegal e Tunísia - os dois se revezaram na meta do Brasil. Para esta partida, Ederson deve assumir a camisa de nº 1.

Nas laterais, com desfalque de Alex Sandro, o ex-Náutico, Douglas Santos pode entrar na esquerda. Pela direita, Wesley (Roma) e Danilo (Flamengo) disputam uma vaga. Devido à dificuldade da partida e pela característica mais defensiva, Danilo tem a preferência de Ancelotti.

Na zaga, há poucas dúvidas. A dupla titular Marquinhos e Gabriel Magalhães é um dos pilares do time do treinador italiano. Sem Gabriel, que foi cortado após lesão, o treinador da Seleção Brasileira pode testar Bremer ou Léo Pereira.

Com o desfalque de Bruno Guimarães no meio de campo, o jovem Andrey Santos é o nome favorito para jogar ao lado de Casemiro como dupla de volantes.

O ataque é onde Ancelotti mais tem opções, já que o técnico levou nove jogadores para as quatro vagas do time titular.

Outros 'garantidos' nos 11 iniciais são Matheus Cunha, Vinícius Júnior e Raphinha, tanto pelo momento que vivem, quanto pelo desempenho com o italiano na Seleção.

A dúvida fica entre a entrada de João Pedro como centroavante ou se - por conta do nível do adversário - Ancelotti escolhe povoar o meio de campo com Danilo (Botafogo) ou Gabriel Sara (Galatasaray) - duas novidades na convocação do treinador.