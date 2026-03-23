Departamento médico cheio: Seleção Brasileira sofre com seis desfalques para amistosos contra França e Croácia 

Na reta final de preparação para a Copa do Mundo, equipe nacional acumula cortes por questões físicas e médicas

Gabriel Magalhães vira a sexta ausência confirmada da equipe, juntando-se a nomes como Alisson, Bruno Guimarães e Estêvão para os testes de março. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O zagueiro Gabriel Magalhães é mais um dos desfalques da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia na reta final de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Ele se junta a uma lista com Estêvão, Bruno Guimarães, Alisson, Alex Sandro e Rodrygo - único destes que está de fora do Mundial.

DESFALQUES DA SELEÇÃO CONTRA FRANÇA E CROÁCIA

Bruno Guimarães- que era titular incontestável de Carlo Ancelotti - encabeça a lista com uma lesão muscular na coxa que o afasta dos gramados até meados de abril no Newcastle. Entretanto, ele não deve ter problemas para jogar a Copa do Mundo.

Estêvão, artilheiro da 'Era Ancelotti', também enfrentou problemas musculares na coxa e ficou afastado dos jogos do Chelsea por mais de um mês. O jovem ponta só voltou a jogar no último sábado (21), quando entrou no segundo tempo durante a derrota do Chelsea para o Everton.

Alisson e Alex Sandro - assim como Gabriel Magalhães - também foram desfalques de última hora, mas não tiveram lesões especificadas pela CBF. Para suas vagas, foram convocados - respectivamente, Hugo Souza e Kaiki Bruno.

O zagueiro Gabriel Magalhães sofreu uma lesão no joelho direito e foi cortado da convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra a França e Croácia, em 26 e 31 de março, respectivamente.

Gabriel se queixou de dores no joelho após derrota do Arsenal nesse domingo (22) contra o Manchester City, pela final da Copa da Liga Inglesa.

Em nota divulgada nas redes sociais, a CBF anunciou que não convocará ninguém para substituí-lo na lista.

"Exames de imagem constataram que Gabriel Magalhães não está apto para as partidas desta Data FIFA. Não será convocado outro jogador para substituí-lo", escreveu a CBF.

Rodrygo fora da Copa do Mundo

Rodrygo, do Real Madrid, fica de fora da Copa do Mundo de 2026, após romper o ligamento cruzado anterior e menisco do joelho direito.

O departamento médico do clube espanhol, por meio de nota oficial, confirmou a lesão após o atleta passar por exames.

O tempo médio de recuperação para uma ruptura de LCA pode ser de até 10 meses, mas no caso de Rodrygo — com o agravante da lesão no menisco — a reabilitação deve ser um pouco mais delicada e demorada.

Veja a lista de amistosos da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo