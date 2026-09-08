Bruno Rodrigues confirma assinatura da SAF e explica como a injeção de recursos será usada

Presidente do Santa Cruz fala sobre nova SAF, retorno ao Arruda e aporte de R$ 11 milhões (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, revelou, com exclusividade ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, detalhes da nova Sociedade Anônima de Futebol (SAF), planos para retorno ao Arruda e aportes dos investidores no valor de R$ 11 milhões ainda em 2026.

SOBRE O RETORNO AO ARRUDA

Com o time sem jogar na sua verdadeira casa com público desde 2025, Bruno Rodrigues detalhou o plano para o retorno da Cobra Coral ao Arruda.

Segundo o presidente, a volta ao estádio está diretamente vinculada à negociação para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

Os investidores da SAF farão um aporte de R$ 5 milhões em uma reforma imediata no estádio.

"A gente não vai conseguir abrir ele para 45 mil pessoas, como a Arena tem essa capacidade. Abriremos inicialmente, penso eu, entre 25 e 30.000. É evidente que, como nós temos mais três jogos aqui [na fase final da Série C], não teria lógica jogar com público menor. Mas a ideia é que a gente possa ter a vistoria do Corpo de Bombeiros, toda a parte documental autorizada, para que a gente já vire o ano no Pernambucano [em 2027] com o Estádio do Arruda entregue ao nosso torcedor", projetou.

NOVA SAF

De acordo com Bruno Rodrigues, a nova SAF do Santa Cruz já está assinada. Na próxima quinta-feira (10), o Conselho Deliberativo do clube realizará uma reunião para ratificar a proposta apresentada pelo Grupo Matix. Thairon Arruda, que será o CEO da SAF, e outros investidores estarão presentes.

Um dos pontos centrais do acordo é a situação financeira do Santa Cruz. Para o mandatário, as dívidas incluídas no processo de Recuperação Judicial serão quitadas pela SAF.

"São vários documentos. A criação da SAF especificamente, que é um documento à parte, a compra das ações da Cobra Coral pela Matix... são vários documentos que estão todos assinados para apresentação na quinta-feira. Então sim, questão de legalidade, juridicidade, tá tudo acobertado, tudo ok", garantiu.

O clube espera convocar, entre outubro e novembro, a Assembleia Geral dos Credores, quando será apresentado um plano para o pagamento das dívidas.

Bruno também explicou que a principal mudança foi em relação ao Arruda.

"O que muda essencialmente [com a nova SAF], que é o mais importante, é a questão do Estádio do Arruda, que naquele momento [com a antiga SAF] queria como cessão definitiva e hoje vai como comodato por 35 anos", pontuou.

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APORTE DE R$ 6 MILHÕES

O Santa Cruz também receberá um aporte de R$ 6 milhões da SAF para quitar os débitos com o elenco. Conforme o dirigente, o chamado DIP (Debtor in Possession) será aportado após a reunião do Conselho do clube, marcada para esta quinta-feira (10), com expectativa de que o dinheiro seja disponibilizado já na próxima semana.

Atualmente, o clube possui uma folha de CLT e três de imagem em atraso com os jogadores.

"Esse tipo de 6 milhões só será aportado após a reunião do conselho, que será quinta-feira (10). Sexta tem reunião com a imprensa, então na próxima semana esse dinheiro deve chegar, esse recurso, e a gente aí zera a questão do futebol e dá uma tranquilidade também a todos", assegurou.

"ARRUDA VAI VIRAR ARENA MAIS MODERNA DO NORDESTE"

Além de um "empurrãozinho" inicial para reforma e liberação do Estádio do Arruda, a nova SAF planeja uma grande reforma no equipamento.

“Está em gestação um trabalho da SAF com uma empresa privada, do qual quem vai dar publicidade é a própria SAF, para que possa se fazer um grande investimento e transformar o Arruda em uma grande arena. Isso está em tramitação, sendo conversado”, adiantou. “Isso não é um sonho, vai ser uma realidade. Espero que em breve seja anunciado, e o Arruda será a arena mais moderna do Nordeste do Brasil”, completou o mandatário coral.

ENTREVISTA COMPLETA COM BRUNO RODRIGUES, PRESIDENTE DO SANTA CRUZ

O Podcast Futebol Diario é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h, no canal do Diario de Pernambuco no YouTube. A entrevista completa com o presidente do Santa Cruz está disponível no canal.

