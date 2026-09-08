Com aporte de R$ 5 milhões da SAF, Presidente do Santa Cruz define cronograma para reabertura do Arruda

Presidente coral foi o convidado do Podcast Futebol Diario nesta terça-feira (8) e explicou os prazos para a reabertura do estádio

Arruda - presidente santa cruz bruno rodrigues (Foto:Rafael Vieira/FPF )

Sem jogar com público no Arruda desde 2025 e usando a Arena de Pernambuco para mandar suas partidas, a torcida do Santa Cruz vive a expectativa de voltar para casa. O aguardado retorno do Tricolor ao seu estádio está diretamente vinculado à negociação para a constituição da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do clube.

Em entrevista exclusiva ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, o presidente Bruno Rodrigues revelou os bastidores das tratativas com os investidores e o cronograma para a reabertura do Arruda.

O mandatário explicou sobre as adequações estruturais, a renovação dos laudos técnicos e o planejamento para que o time volte a mandar seus jogos decisivos no estádio.

"O que muda essencialmente, que é o mais importante, é a questão do Estádio do Arruda, que naquele momento queria como cessão definitiva e hoje vai como comodato por 35 anos", detalhou Bruno, confirmando também que haverá um aporte direto dos empresários da SAF para viabilizar a reabertura do estádio.

Para retornar a jogar no seu estádio com público, os investidores da SAF farão um aporte de R$ 5 milhões em uma reforma imediata no estádio.

O mandatário coral explicou que o projeto da SAF avançou e passará pelo Conselho Deliberativo nesta quinta-feira (10). A principal novidade é a entrada da empresa Matix, que adquiriu as ações da Cobra Coral Participações S.A., mantendo a estrutura da operação original já aprovada anteriormente.

Com os recursos destinados à reforma, o foco se volta para a liberação das arquibancadas junto ao Corpo de Bombeiros. Embora o intuito seja que o estádio esteja apto para receber jogos ainda neste ano, Bruno adotou cautela sobre a viabilidade matemática para o atual momento do quadrangular final da Série C.

"A gente não vai conseguir abrir ele para 45 mil pessoas, como a Arena tem essa capacidade. Abriremos inicialmente, penso eu, entre 25 e 30.000. É evidente que, como nós temos mais três jogos aqui [na fase final da Série C], e não teria lógica jogar com público menor. Mas a ideia é que a gente possa ter o vistoria do Corpo de Bombeiros, toda a parte documental autorizada, para que a gente já vire o ano no Pernambucano [em 2027] com o Estádio do Arruda entregue ao nosso torcedor", finalizou.

ENTREVISTA COMPLETA COM BRUNO RODRIGUES, PRESIDENTE DO SANTA CRUZ

Para conferir a conversa na íntegra e todos os bastidores revelados pelo presidente, acesse o canal do Diario de Pernambuco no YouTube. O podcast é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h.

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