Presidente do Santa Cruz revela que Arruda não terá cessão definitiva na SAF e traz novos detalhes do acordo: ‘Já está assinado’

Bruno Rodrigues detalhou acordo com investidores, confirmou reunião do Conselho e revelou aporte para o futebol e obras no Arruda

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, revelou novos detalhes sobre a SAF do clube.

Em entrevista ao podcast Futebol Diário, do Diario de Pernambuco, o mandatário explicou mudanças no acordo com os investidores.

Uma das principais alterações envolve o Estádio do Arruda. Segundo Bruno, a proposta inicial previa a cessão definitiva do patrimônio, mas o novo modelo estabelece um comodato pelo período de 35 anos.

“A Matix comprou as ações da Cobra Coral. O que muda é a questão do Estádio do Arruda. Naquele momento, iria como cessão definitiva e hoje vai como comodato por 35 anos”, explicou o presidente.

A proposta dos investidores será analisada pelo Conselho Deliberativo do Santa Cruz na próxima quinta-feira (10), quando os conselheiros irão ratificar os novos termos da operação da SAF.

A negociação envolve a Matix e passou por mudanças em relação ao formato inicialmente apresentado.

Na sexta-feira (11), o clube também terá uma conversa com a imprensa para apresentar mais detalhes do projeto.

Thairo Arruda será o CEO da SAF, enquanto Danilo Caixeiro também participará da estrutura. Investidores de nível internacional estarão presentes no encontro.

Aporte financeiro na próxima semana

Bruno Rodrigues ainda revelou que o Santa Cruz deverá receber, já na próxima semana, recursos provenientes da nova SAF. O dinheiro será destinado ao pagamento de valores relacionados ao futebol do clube.

“Na próxima semana já vão entrar nos cofres do clube alguns recursos advindos da nova SAF para quitar valores do futebol”, afirmou o presidente coral.

Além do aporte para o futebol, os investidores deverão divulgar um investimento específico para o Arruda. A expectativa é utilizar os recursos para acelerar as intervenções necessárias e permitir a reabertura do estádio ainda em 2026.

“Existe também um valor que vai ser divulgado pelos investidores, do investimento no Arruda, para que a gente possa reabrir o mais breve possível. Para que este ano ainda esteja apto para receber jogos”, declarou Bruno.

Apesar da expectativa de reabertura do Arruda ainda neste ano, o Santa Cruz deve realizar seus últimos jogos da temporada na Arena de Pernambuco.



ENTREVISTA COMPLETA COM BRUNO RODRIGUES, PRESIDENTE DO SANTA CRUZ

Para conferir a conversa na íntegra e todos os bastidores revelados pelo presidente, acesse o canal do Diario de Pernambuco no YouTube. O podcast é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h.