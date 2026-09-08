Santa Cruz atualiza condição física e Ronald deve atuar contra o Maringá

Atacante deixou o campo contra o Botafogo-PB com um incômodo na coxa, mas vem sendo bem avaliado

Ronald, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

Após deixar o campo no segundo tempo da vitória por 1 a 0 contra o Botafogo-PB, no último domingo (7), o atacante Ronald chegou a preocupar os torcedores do Santa Cruz para a sequência do Quadrangular do Acesso da Série C.

Porém, o jogador, que sentiu um incômodo no posterior da coxa, vem tendo uma boa evolução e deve estar à disposição para encarar o Maringá, no próximo sábado (12), às 19h30, fora de casa.

Antônio Mário Valente, diretor médico do clube, atualizou a situação do ponta da Cobra Coral.

“No segundo tempo, numa arrancada, sentiu um incômodo no posterior da coxa, mas, preventivamente, pediu para sair. Estamos avaliando no dia a dia, e a resposta nessas primeiras 24 horas foi boa. Vamos passo a passo, mas acredito que conseguiremos deixá-lo em condição de jogo”, declarou.

Números de Ronald no Santa Cruz

Um dos destaques do Tricolor na Série C, Ronald soma 20 partidas na competição, todas como titular, com dois gols marcados.



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