Presidente do Santa Cruz revela projeto para reforma do Arruda: ‘Vai ser a arena mais moderna do Nordeste’

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, revelou novos detalhes sobre o projeto de modernização do Arruda.

Segundo o dirigente, a SAF negocia uma parceria com uma empresa privada para transformar o estádio em uma grande arena.

Em entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, Bruno afirmou que as tratativas estão sendo conduzidas pela SAF e que o projeto ainda está em fase de negociação. O presidente, porém, garantiu que a iniciativa deve sair do papel.

“Está em gestação um trabalho da SAF com uma empresa privada, do qual quem vai dar publicidade é a própria SAF, para que possa se fazer um grande investimento e transformar o Arruda em uma grande arena. Isso está em tramitação, sendo conversado”, afirmou.

“Mais moderna do Nordeste”

Bruno revelou ainda que teve acesso ao projeto e classificou a proposta como “belíssima”. De acordo com o presidente, o plano envolve um investimento de alguns milhões de reais, que será realizado por meio de uma parceria.

“Isso não é um sonho, vai ser uma realidade. Espero que em breve seja anunciado e o Arruda será a arena mais moderna do Nordeste do Brasil”, declarou o mandatário coral.

O modelo prevê uma divisão das receitas geradas no estádio. Toda a arrecadação relacionada ao futebol ficará com a SAF, enquanto o investidor será responsável pelas receitas provenientes de shows e outros eventos realizados no local.

Ainda não há uma previsão para o início das obras, mas Bruno afirmou que a modernização poderá ser realizada por etapas. A ideia é evitar que o Arruda precise ser fechado durante todo o período de intervenções.

“Seria um desejo meu que fizesse por partes, para não fechar o Arruda. A gente abriria para 25 a 30 mil pessoas no próximo ano e fazendo reformas pontuais”, explicou.



ENTREVISTA COMPLETA COM BRUNO RODRIGUES, PRESIDENTE DO SANTA CRUZ

Para conferir a conversa na íntegra e todos os bastidores revelados pelo presidente, acesse o canal do Diario de Pernambuco no YouTube. O podcast é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h.