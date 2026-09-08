Santa Cruz vai receber aporte de R$ 6 milhões da SAF para quitar débitos com o elenco

Presidente Bruno Rodrigues afirmou que valor será destinado a zerar pendências salariais com os jogadores do Tricolor

Elenco do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz vai receber um aporte de R$ 6 milhões da SAF para quitar os débitos com o elenco.

A informação foi revelada pelo presidente Bruno Rodrigues em entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco.

Segundo o dirigente, o chamado DIP (Debtor in Possession) será aportado após a reunião do Conselho do clube, marcada para esta quinta-feira (10). A expectativa é que o dinheiro seja disponibilizado já na próxima semana.

“Na próxima semana, esse dinheiro deve chegar e vamos zerar essa questão do futebol, dando uma tranquilidade para todos”, afirmou Bruno Rodrigues.

Atualmente, de acordo com o presidente, o clube possui uma folha de CLT e três de imagem em atraso com os jogadores.

Situação financeira na posse de Bruno Rodrigues

Bruno também relembrou a situação financeira encontrada quando assumiu a presidência do Santa Cruz, em dezembro de 2023. Na ocasião, segundo ele, o clube tinha oito folhas salariais atrasadas e apenas três jogadores no elenco.

“Quando a gente assumiu o clube em dezembro de 2023, tinham oito folhas atrasadas. A gente tinha apenas três jogadores. O caos instalado. A gente virou a chave, conseguimos quitar esse débito ainda no Pernambucano em 2024”, disse.

Ainda segundo o presidente, os atrasos atuais aconteceram após um desencaixe no acordo com a SAF da Cobra Coral S.A., que será substituída pelo Grupo Matix.

“O acerto era que a SAF pagasse os jogadores e houve esse desencaixe”, explicou.

Próximo jogo do Santa Cruz

Dentro de campo, o Santa Cruz volta a jogar no próximo sábado (12), às 19h30, contra o Maringá, no Paraná, pela segunda rodada do Quadrangular do Acesso da Série C.



ENTREVISTA COMPLETA COM BRUNO RODRIGUES, PRESIDENTE DO SANTA CRUZ

Para conferir a conversa na íntegra e todos os bastidores revelados pelo presidente, acesse o canal do Diario de Pernambuco no YouTube. O podcast é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h.