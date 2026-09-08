SAF do Santa Cruz já está assinada, revela presidente do clube; veja detalhes

Em entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, Bruno Rodrigues divulgou novos detalhes do esperado acordo

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)

A SAF do Santa Cruz já está assinada. A informação foi revelada pelo presidente do clube, Bruno Rodrigues, em entrevista ao podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco.

O dirigente também detalhou as próximas etapas do processo que envolve os investidores e a conclusão do acordo.

Na próxima quinta-feira (10), o Conselho Deliberativo do Santa Cruz realizará uma reunião para ratificar a proposta apresentada pelos investidores.

Segundo Bruno Rodrigues, a etapa não representa uma votação para aprovação do acordo, mas apenas a formalização de uma decisão que já foi tomada.

Na sexta-feira (11), o clube realizará uma conversa com a imprensa para apresentar mais detalhes da operação. O encontro contará com a presença de Thairo Arruda, que será o CEO da SAF, além de Danilo Caixeiro e investidores de nível internacional.

De acordo com o presidente, o Grupo Matix adquiriu as operações da Cobra Coral S.A., antiga investidora da SAF do Santa Cruz. A mudança faz parte da estruturação do novo projeto, que prevê a entrada dos investidores no futebol do clube.

“Todas as propostas que chegaram eu coloquei para nossa diretoria. Fui ao mercado várias vezes e a gente optou pela melhor proposta”, afirmou Bruno Rodrigues, destacando que outras possibilidades foram analisadas antes da escolha do grupo.

Recuperação Judicial

Um dos pontos centrais do acordo é a situação financeira do Santa Cruz. Segundo Bruno Rodrigues, as dívidas incluídas no processo de Recuperação Judicial serão quitadas pela SAF.

O clube trabalha com a expectativa de convocar, entre outubro e novembro, a Assembleia Geral dos Credores.

“O débito da nossa Recuperação Judicial será quitado pela SAF. A gente já tem a perspectiva de, entre outubro e novembro, chamar a Assembleia Geral dos Credores”, declarou.

Na reunião, será apresentado um plano para o pagamento das dívidas, que precisará ser aprovado pela maioria dos credores.

Leilão da UPI

Após essa etapa, o último passo previsto no processo será o leilão da Unidade Produtiva Isolada (UPI), que deve acontecer ainda este ano.

O mecanismo faz parte do processo de Recuperação Judicial e permite que a operação seja colocada formalmente no mercado para receber eventuais propostas de interessados.

Na prática, o leilão funciona como uma etapa de segurança do processo: mesmo com o acordo já encaminhado com o Grupo Matix, outros investidores poderão apresentar propostas.

Bruno Rodrigues, porém, considera pouco provável que surjam novos interessados, mas ressaltou que a realização do leilão é necessária para cumprir o rito previsto na Recuperação Judicial.



ENTREVISTA COMPLETA COM BRUNO RODRIGUES, PRESIDENTE DO SANTA CRUZ

Para conferir a conversa na íntegra e todos os bastidores revelados pelo presidente, acesse o canal do Diario de Pernambuco no YouTube. O podcast é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h.