Santa Cruz: Marcelo Cabo deixa o tricolor após goleada sofrida para o Náutico

O treinador foi demitido após duas derrotas seguidas no Campeonato Pernambucano, incluindo goleada sofrida para o Náutico nesse domingo (25)

Santa Cruz: Marcelo Cabo não é mais treinador do tricolor. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Após goleada sofrida diante do Náutico, nesse domingo (25), no Clássico dos Clássicos, na Arena Pernambuco, Marcelo Cabo não é mais treinador do Santa Cruz.

O técnico já sofria com a insatisfação da torcida desde o início da temporada e, após a segunda derrota seguida - o tricolor também perdeu para o Retrô, por 1x0 na quarta-feira (21) - não comanda mais a equipe.

Marcelo Cabo chegou em abril de 2025 e ficou à frente do Tricolor do Arruda por 29 jogos. Ele deixa o Santa Cruz com 13 vitórias, nove empates, sete derrotas e uma classificação para Série C.

Em nota, o Santa Cruz afirmou que o presidente do clube, Bruno Rodrigues, acertou a saída do treinador.

"Em reunião realizada no final da manhã desta terça-feira, o presidente Bruno Rodrigues acertou com o treinador a sua saída do comando da equipe coral", disse a nota do Santa Cruz.

A Cobra Coral agradeceu, ainda, ao treinador pela campanha que levou o clube de volta à Série C.

"Agradecendo o trabalho desenvolvido no Arruda e ressaltando a importância do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro nesta temporada", escreveu o tricolor.

Leia a nota do Santa Cruz na íntegra:

