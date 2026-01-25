Náutico goleia o Santa Cruz e confirma classificação antecipada para as semifinais do Pernambucano
O Náutico foi dominante e aplicou um sonoro placar de 4 a 0 no Clássico das Emoções deste domingo (25)
Publicado: 25/01/2026 às 20:03
Jogadores do Náutico em comemoração de gol contra o Santa Cruz (Rafael Vieira / CNC )
O Náutico goleou mais um rival no Campeonato Pernambucano. Neste domingo (25), o Timbu foi dominante e aplicou um sonoro placar de 4 a 0 sobre o Santa Cruz na Arena de Pernambuco. Com o resultado e em 1º lugar com 15 pontos, o Náutico confirmou a classificação antecipada para as semifinais do Estadual de 2026.
O primeiro gol alvirrubro ocorreu com Dodô ainda na primeira etapa, que também contou com a expulsão de Matheus Vinícius no Santa Cruz. No segundo tempo, Vinícius, duas vezes, e Júnior Todinho completaram o placar elástico.
O Timbu volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando receberá o Retrô no estádio dos Aflitos. O Santa Cruz, por sua vez, receberá o Jaguar com portões fechados no estádio do Arruda. A Cobra Coral estacionou na 4ª posição com a goleada sofrida no clássico, com apenas 7 pontos.
O jogo
O Clássico das Emoções se iniciou com um jogo estudado e brigado de ambos os lados. Com cinco minutos de jogo, o volante Pedro Favela finalizou de fora da área e não levou perigo para o gol alvirrubro no primeiro arremate do duelo. O Náutico respondeu e com seis minutos o atacante Júnior Todinho finalizou por cima do gol tricolor, após jogada construída dentro da área.
No decorrer da primeira etapa, o Náutico foi obtendo um maior controle da posse de bola no jogo, com o Santa Cruz apostando na verticalidade para agredir o rival alvirrubro. Com 18 minutos, Patrick Allan acertou passe preciso em profundidade, Matheus Vinícius cruzou e Quirino concluiu o ataque com finalização para defesa de Muriel.
A Cobra Coral passou a mostrar uma maior organização tática e foi mais frequente no campo de defesa do Timbu. O Náutico reagiu a um momento de maior instabilidade e construiu boa oportunidade de gol, que culminou em finalização de Dodô e defesa de Rokenedy.
Na marca dos 38 minutos, o talento de Dodô fez diferença em um clássico equilibrado. O meia alvirrubro cobrou falta com categoria e não deu chances para a defesa do arqueiro do Santa Cruz. Com o gol marcado, o Timbu passou a aumentar a confiança no duelo.
Já nos acréscimos do primeiro tempo, um lance passou a deixar o Náutico ainda mais favorável no clássico. Em disputa de cabeça por cima, Matheus Vinícius acertou o braço no rosto de Júnior Todinho, fazendo o juiz da partida expulsar o jogador do Santa Cruz de maneira direta.
Segundo tempo
O Náutico iniciou a segunda etapa aproveitando a superioridade numérica e exerceu forte pressão ofensiva em cima do Santa Cruz. Com apenas cinco minutos, Vinícius aproveitou a blitz alvirrubra e finalizou com categoria para aumentar o marcador no clássico. O lance em questão gerou grande revolta dos tricolores pelo pedido de interrupção da partida por uma possível lesão do lateral Alex Ruan.
O Náutico chegou com facilidade ao terceiro gol no jogo. Ainda com 15 minutos, Dodô fez cruzamento rasteiro pelo lado direito e achou Vinícius dentro da área, que finalizou com categoria e marcou o seu segundo gol no clássico.
Um dos principais destaques do clássico, o meia Dodô acabou também sendo expulso no duelo. O atleta alvirrubro acertou um chute no zagueiro Ianson e acabou levando o vermelho direto. Mesmo com a igualdade numérica, o Náutico continuou encontrando facilidade para chegar ao gol tricolor e marcou o gol da goleada. Após cobrança de escanteio na marca dos 31 minutos, Júnior Todinho cabeceou e fez o quarto gol alvirrubro no Clássico das Emoções.
Ficha do jogo
Santa Cruz: 0
Rokenedy, Israel (Vini Hora), Eurico Lima, Ianson, Matheus Vinícius e Alex Ruan (Rodrigues); Balotelli (Gabriel Galhardo) , Pedro Favela e Patrick Allan (Willian Júnior); Renato (Pedro Costa) e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.
Náutico: 4
Muriel, Arnaldo (Auremir), Mateus Silva (Wanderson), Igor Fernandes (Índio) e Yuri Silva; Samuel, Wenderson (Luiz Felipe) e Dodô; Vinícius, Júnior Todinho e Paulo Sérgio (Felipe Saraiva). Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.
Gols: Dodô (38’ / 1T) , Vinícius ( 5’ / 2T e 15’ / 2T), Júnior Todinho (31’ / 2T)
Cartões amarelos: Mateus Silva, Dodô, Júnior Todinho (Náutico); Balotelli (Santa Cruz)
Cartões vermelhos: Matheus Vinícius (Santa Cruz) e Dodô (Náutico)
Competição: Campeonato Pernambucano 2026
Local: Arena de Pernambuco
Árbitro: Rodrigo Pereira
Assistentes: Karla Santana e Fernando Antônio
Público: 13.232
Renda: R$ 388.740