Zagueiro do Santa Cruz critica arbitragem após derrota para o Náutico: 'Teve intenção de nos prejudicar'

Matheus Vinícius, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O clássico na Arena Pernambuco terminou com festa para o Náutico e frustração para o Santa Cruz. A expulsão do zagueiro Matheus Vinícius, logo nos acréscimos do primeiro tempo, deixou a equipe coral em desvantagem e provocou críticas contundentes à arbitragem.

Em disputa aérea, o jogador acabou acertando o braço no rosto de Júnior Todinho, levando o árbitro a aplicar o cartão vermelho direto. A decisão gerou indignação por parte do zagueiro coral, que criticou duramente a atuação da arbitragem.

“Muitas vezes somos injustiçados por atitudes que não cometemos. Todo mundo comete erro, mas da forma que o árbitro de hoje errou não existe. Minha expulsão foi algo nítido de que ele teve a intenção de nos prejudicar. No lance, eu apenas olho para a bola e em nenhum momento procuro o jogador do Náutico ou faço qualquer movimento de agressão”, disse Matheus Vinícius.

O jogador ainda questionou a utilização do VAR durante a partida: “O árbitro nem sequer cogitou ir ao VAR para analisar o lance e tirar as conclusões corretas. Mas sigo de cabeça erguida, sabendo que minha intenção foi apenas disputar a bola normalmente”, concluiu.



Confira pronunciamento na íntegra do zagueiro do Santa Cruz:

“Muita das vezes somos injustiçados por atitudes que não cometemos, todo mundo comete erro mas da forma que o árbitro de hoje errou não existe.

Nessa partida foi muito exigida a presença do var para que não tivesse nenhum problema que a arbitragem pudesse interferir de uma forma dratisca e prejudicasse ambas das equipes. Minha expulsão foi algo nítido que ele teve a intenção de nos prejudicar, no lance eu somente visualizo a bola e em nenhum momento eu procuro o jogador do Náutico para ter o contato com ele, nenhum momento eu faço movimento de cotovelada ou agressão da forma que ele interpretou, o Árbitro nem se quer cogitou em ir no var e olhar ele mesmo o lance para realmente tirar as conclusões certas. Mas sigo de cabeça erguida e mente tranquila em saber que nenhum momento eu tive intenção de causar algo a não ser ter uma disputa normal no alto como foi a jogada”

