Presidente da FPF classifica violência antes de Santa Cruz e Náutico como "ponto fora da curva"

Evandro Carvalho, presidente da Federação Pernambucana de Futebol (Rafael Vieira / FPF)

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, comentou os episódios de violência registrados antes do clássico entre Santa Cruz e Náutico, realizado com torcida única coral. Em contato com a reportagem do DP Esportes, o dirigente lamentou os confrontos, classificou os envolvidos como “bandidos” e defendeu a continuidade da política de torcida única no futebol pernambucano.

Segundo Evandro Carvalho, os atos de violência devem ser tratados como um caso isolado e não comprometem os avanços obtidos com a adoção da medida. “Lamentável, claro, ações de bandidos que deverão ser identificados e processados pela Polícia Civil e pelo Judiciário. A federação e os clubes manterão seu compromisso de torcida única até as finais. Um evento isolado não pode desconstruir todo o esforço da segurança pública”, afirmou.

O presidente destacou ainda que, de acordo com as forças de segurança, os jogos realizados sob o regime de torcida única vinham ocorrendo sem registros de violência. “Todos os jogos deste ano e anos anteriores se deram sem ocorrências em face da torcida única. Isso é reconhecido pela polícia. Infelizmente, tivemos um ponto fora da curva”, completou.

Os confrontos ocorreram na manhã do último domingo (25), no Terminal Integrado do Barro, na Zona Oeste do Recife. De acordo com a Polícia Militar, três integrantes de torcidas organizadas ficaram feridos durante a confusão, além de danos ao patrimônio público.

Até o momento, quatro suspeitos de envolvimento foram presos em flagrante.

Imagens que circularam nas redes sociais mostram homens vestidos com camisas do Santa Cruz agredindo outros indivíduos com pedaços de madeira e chutes. Nos vídeos, é possível ouvir ameaças e referências à torcida organizada Inferno Coral, incluindo gritos de “vão morrer” e “aqui é Inferno”.

