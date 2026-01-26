Briga antes de Santa Cruz x Náutico foi 'caso isolado', diz delegado

Às vésperas de completar um ano da 'guerra' de 2025, novos atos de violência são registrados no Recife; Sport e Santa Cruz se enfrentam na Ilha sob esquema de torcida única

Brigas de torcidas organizadas antes do clássico Santa Cruz x Náutico (Reprodução de vídeo)

Quase um ano se passou da 'guerra' entre organizadas do Santa Cruz e Sport nas ruas do Recife, que deixou feridos em 1º de fevereiro de 2025, e os moradores do Recife seguem preocupados com a violência entre torcedores.

No domingo (25), antes do Clássico dos Clássicos, entre Santa Cruz x Náutico, na Arena Pernambuco, apenas com tricolores presentes no estádio, torcedores do Sport foram agredidos por torcedores do Santa Cruz no T.I do Barro, Zona Oeste do Recife.

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), quatro suspeitos foram identificados e presos.

Em coletiva cedida na manhã desta segunda-feira (26), o Coronel Hélio Ribeiro, Diretor Adjunto de Planejamento Operacional da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), afirmou que dois desses suspeitos foram presos dentro da Arena de Pernambuco, enquanto os outros dois envolvidos foram detidos na entrada do estádio.

De acordo com o coronel, vídeos que circularam nas redes sociais auxiliaram a polícia a identificar os homens envolvidos na ação.

"Divulgamos essas imagens nos diversos grupos nossos e, um pouco mais tarde da ocorrência, nós conseguimos identificar os torcedores que estavam na Arena através dessas imagens que nós coletamos através das redes sociais", explicou Hélio.

Náutico goleia o Santa Cruz e confirma classificação antecipada para as semifinais do Pernambucano

No próximo sábado (31), Sport e Santa Cruz se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano, na Ilha do Retiro, também com torcida única, cerca de 365 dias depois da guerra observada nas ruas da capital pernambucana.

Para o Clássico das Multidões, o coronel afirmou que o planejamento em conjunto das polícias começa nesta terça-feira (27).

"Nesta terça, a gente faz uma reunião desse jogo que aconteceu, o clássico do Santa Cruz e Náutico. E então começamos a desenvolver um novo planejamento para o próximo clássico Sport e Santa Cruz", explicou.

Conforme delegado de Repressão à Intolerância Esportiva, Raul Carvalho (DPrie/ Core/ PCPE), os suspeitos detidos estavam com camisas do Santa Cruz, mas ainda não há confirmação se eles pertencem a torcidas organizadas.

Para Raul, as ações tomadas pelo Governo de Pernambuco, SDS-PE e Polícias Militar e Civil do estado desde o confronto que ocorreu em 2025 estão sendo bem-sucedidas.

"A gente está sempre fazendo um trabalho preventivo aqui, monitorando as redes sociais. Baixos indicativos de briga, até porque a gente está com uma pouca incidência de confronto entre torcidas. O último evento fatídico foi aquele de 2 de fevereiro e depois a gente não teve mais nenhum caso de repercussão aqui em relação a isso", disse Raul.

Ele pontuou, ainda, que torcida única em clássicos não é uma ação adotada apenas em Pernambuco e auxilia o trabalho da polícia.

"A torcida única auxilia nos trabalhos preventivos para a gente. Isso é uma prática não só em Pernambuco, mas em outros estados. Vocês podem ver que essa medida também é adotada em estados como São Paulo e Goiás.", enfatizou.

O delegado ressaltou que, apesar do 'incidente isolado', o balanço anual é positivo devido à ausência de homicídios ligados a organizadas em 2025.

