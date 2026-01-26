Neymar comenta cartão de Dodô no Náutico: "tão acabando com o espetáculo"

Dodô subiu em cima da bola na goleada do Náutico sobre o Santa Cruz

Dodô subiu em cima da bola durante Clássico das Emoções (Reprodução/TV Globo)

No último domingo (25), o Náutico goleou o Santa Cruz por 4 a 0, no Clássico das Emoções, e garantiu de forma antecipada a classificação para a semifinal do Campeonato Pernambucano. Apesar do placar elástico construído pelo Timbu, um lance específico acabou roubando a cena após a partida: o cartão amarelo aplicado pelo árbitro Rodrigo Pereira ao meio-campista Dodô, por subir em cima da bola durante o jogo.

O ato dividiu opiniões e reacendeu o debate sobre os limites entre provocação, espetáculo e falta de respeito dentro de campo. Para alguns torcedores, a atitude faz parte do futebol e do entretenimento que o esporte proporciona. Já para outros, o gesto pode ser interpretado como desrespeito ao adversário, especialmente em um clássico.

Em ofício divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em abril doe 2025, a entidade orienta que ações consideradas como "falta de respeito pelo futebol" podem ser enquadradas como conduta antidesportiva, por isso, árbitros podem aplicar a punição de cartões amarelos nestes casos.

A punição começou a ganhar força após os episódios com o meia Soteldo, que subiu em cima da bola em uma partida contra o Vasco, em 2023, e também do atacante Memphis Depay, do Corinthians, na final do Campeonato Paulista de 2025, diante do Palmeiras.

Nas redes sociais, nomes conhecidos dos esportes comentaram sobre o lance de Dodô que viralizou na internet. O jogador de futsal, Rodrigo "Capita" foi um dos que avaliaram o lance. Em sua conta do Instagram, o fixo reagiu ao lance.

"Que brincalhão velho, só apita o jogo", disse Rodrigo para o árbitro Rodrigo Pereira.

Na mesma publicação, o atacante Neymar, craque da Seleção Brasileira, também se manifestou sobre o episódio e saiu em defesa do jogador alvirrubro. "Tão acabando com o espetáculo", comentou o camisa 10.