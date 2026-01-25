"Separar meninos dos homens", dispara Eurico após goleada sofrida do Santa Cruz para o Náutico

Equipe do Santa Cruz (Evelyn Victória/SCFC)

A goleada sofrida por 4 a 0 no Clássico das Emoções, diante do Náutico, neste domingo (25), na Arena de Pernambuco, deixou o Santa Cruz sob pressão ainda maior no Campeonato Pernambucano. Após a partida, o zagueiro Eurico, na saída do gramado, pediu desculpas à torcida e lamentou a expulsão de Matheus Vinícius ainda no primeiro tempo, lance que, segundo ele, foi determinante para o rumo do confronto.

"O que eu tenho a falar é pedir desculpa ao nosso torcedor mais uma vez. Acho que, até antes da expulsão, estávamos fazendo um jogo equilibrado diante de um clássico. Precisávamos muito da vitória, trabalhamos para isso. Mas, infelizmente, não vi o lance da expulsão com meus próprios olhos. Num clássico, em um contato de jogo aéreo, darem uma expulsão dessa é inadmissível", declarou o defensor, em entrevista à Rádio Jornal.

Expulsão

O Santa Cruz teve Matheus Vinícius expulso nos acréscimos da etapa inicial, após atingir o rosto de Júnior Todinho em uma disputa aérea. Com um jogador a menos durante todo o segundo tempo, o Tricolor não conseguiu conter o ímpeto ofensivo do Náutico, que transformou o domínio em goleada.

Como fica o Santa Cruz?

Mesmo abatido com o resultado, Eurico ressaltou a necessidade de reação imediata e destacou a importância de união do elenco neste momento delicado.

“Infelizmente perdemos e agora vamos pensar jogo a jogo. Temos mais um, quarta-feira, dificílimo, contra o Jaguar, e é trabalhar agora. A torcida está no direito dela, tem que protestar mesmo, a gente não correspondeu. É aceitar cobranças e unir cada vez mais, mostrar realmente quem é homem, separar meninos dos homens e assumir a responsabilidade, porque a torcida não merece passar por isso”, completou.

Com a derrota no clássico, a Cobra Coral permaneceu na 4ª posição da tabela, com sete pontos, e viu a distância para os líderes aumentar. O próximo compromisso será decisivo: o Santa Cruz recebe o Jaguar na quarta-feira (28), no Arruda, em partida de portões fechados, buscando uma resposta imediata para seguir vivo na briga por vaga direta nas semifinais do Estadual.