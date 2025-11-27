Rebaixamento do Brasileirão: veja chance de cada clube cair da Série A para B

Confira as chances matemáticas de cada time ser rebaixado no Brasileirão da Série A

O Brasileirão da Série A está na reta final e, com ela, chega o medo para os times que estão na Zona de Rebaixamento ou perto da degola. Até agora, apenas o Sport teve rebaixamento 100% confirmado matematicamente.

Ainda lutam contra a queda para a Série B: Juventude, Fortaleza, Santos, Vitória, Internacional, Ceará e Vasco. Os demais times, como Atlético-MG, Bragantino, Corinthians e Grêmio, ainda podem cair, mas as chances matemáticas são abaixo de 1%. Confira as chances de rebaixamento do Brasileirão da Série A.

Chances de rebaixamento do Brasileirão

De acordo com o sistema desenvolvido pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), esta é a probabilidade de queda de cada time:

Juventude (19º colocado) - 98,4%;

Fortaleza (18º colocado) - 73,8%;

Santos (17º colocado) - 64,2%;

Vitória (16º colocado) - 47,3%;

Internacional (15º colocado) - 8,8%;

Ceará (14º colocado) - 4,4%;

Vasco da Gama (13º colocado) - 3%;

Red Bull Bragantino(12º colocado) - 0,0286%;

Atlético-MG (11º colocado) -0,0193%;

Corinthians(10º colocado) - 0,0108%;

Grêmio(9º colocado) - 0,0001%;

Classificação do Brasileirão

Com a vitória do Fortaleza nessa quarta-feira (26) sobre o Red Bull Bragantino, o Leão do Pici voltou a sonhar com a permanência na Série A do Brasileirão. Nesta 36ª rodada, que começa nesta sexta-feira (28), os destaques ficam para o confronto entre Santos e o já rebaixado Sport, que pode embolar ainda mais essa briga na parte de baixo da tabela.

Ainda na sexta, Vasco e Internacional se enfrentam em uma disputa que pode mudar a posição de ambos na tabela, visto que apenas um ponto separa as duas equipes.

No sábado (29), o surpreendente Mirassol viaja até Salvador para encarar o Vitória, que também luta contra o rebaixamento. Mais tarde no dia, o Ceará recebe o Cruzeiro em briga que pode valer a vice-liderança para o time mineiro.

Já no domingo (30), mais um confronto direto, dessa vez entre Fortaleza e Atlético-MG. Enquanto o Corinthians joga diante do Botafogo.