Antes de jogo contra o Sport, Neymar se lesiona e não joga mais em 2025

Recife, PE, 26/07/2025 - SPORT X SANTOS - Na noite desse sábado(26), a equipe do Sport recebeu a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Santos, Neymar (Rafael Vieira)

Neymar sofreu uma nova lesão no joelho e deve desfalcar o Santos no resto do ano de 2025. A informação foi publicada pelo site GE na noite dessa quarta-feira (25), dias antes de o Peixe enfrentar o Sport pelo Campeonato Brasileiro da Série A.

Em jogo decisivo para o Santos, que ainda luta contra o rebaixamento, o time recebe o rubro-negro da Ilha na Vila Belmiro, em jogo realizado na próxima sexta-feira (28), às 21h30 (horário de Brasília).

Com 3 rodadas restantes no Brasileirão, o Peixe está em 17º colocado e tem 38 pontos, um a menos que o Vitória, que ocupa a 16ª colocação, primeiro time fora da zona de rebaixamento para a Série B.

Neymar desfalca o Santos contra o Sport

De acordo com informações do GE, o camisa 10 do Santos sofreu uma lesão no menisco do joelho esquerdo e deve ser desfalque para o restante de 2025. Ele havia sofrido um desconforto em jogo contra o Mirassol, na quarta-feira (19), e foi poupado do confronto contra o Internacional na última segunda-feira (24).

O portal disse, ainda, que Neymar realizou exames na terça-feira (25) para detectar a gravidade do problema.

Com o Sport já rebaixado e sem vencer uma partida há dois meses, o Santos mira a partida na Vila Belmiro como uma chance de respirar no Brasileirão. Agora, entretanto, terá que superar o Leão sem sua principal estrela.