Flamengo campeão hoje? veja contas para o título do Brasileirão

Jogadores do Flamengo (Adriano Fontes/Flamengo)

A poucos jogos do fim do Brasileirão, o grande campeão da temporada 2025 pode ser conhecido nesta terça-feira. A vitória do Flamengo sobre o Red Bull Bragantino e o empate do Palmeiras com o Fluminense pela 35ª rodada aproximou o time rubro-negro da taça.

No entanto, apenas uma combinação de resultados pode definir o título brasileiro ainda nesta rodada em favor da equipe comandada pelo técnico rubro-negro Filipe Luís.

Para ser campeão nesta terça, o Flamengo, líder da Série A com 74 pontos, deve vencer o Atlético-MG em Belo Horizonte e o Palmeiras, vice-líder com 70, precisa ser derrotado pelo Grêmio em Porto Alegre. As duas partidas acontecem simultaneamente, às 21h30.

Com esta combinação, os cariocas irão a 77 pontos e, dessa forma, não poderão ser mais alcançado pelos palmeirenses, pois só restarão mais seis pontos em disputa. Caso os resultados não se confirmem, a decisão de quem ficará com a taça será adiada.

O Cruzeiro, terceiro colocado com 68 pontos, que também está na disputa pelo título, torce para que os cariocas não vençam para continuar na briga. Um triunfo do Flamengo elimina a possibilidade dos mineiros serem campeões, pois mesmo em eventual empate na pontuação ao final da competição, a equipe dirigida pelo técnico Filipe Luís não seria superada no número de vitórias.

De acordo com dados do Departamento de Matemática da UFMG, depois do fim da 35ª rodada as chances de título do Flamengo chegaram a 86,5%, enquanto as do Palmeiras caíram para 12,2%. O Cruzeiro, que corre por fora, tem apenas 1,2% de probabilidade de ser campeão.

Vale ressaltar que, além da disputa pelo troféu do Brasileirão, Flamengo e Palmeiras decidem a Libertadores no próximo sábado, às 18h, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

