Mano Menezes mostra dedo do meio para torcedor do Grêmio e explica: ''merecemos respeito"

Mano Menezes mostra dedo do meio para torcedor do Grêmio (Reprodução/ Premiere)

Na última terça-feira (25), o Grêmio venceu o Palmeiras pela 36ª rodada da Série A do Brasileiro. O placar terminou em 3 a 2 para o time gaúcho, mas uma cena durante a partida chamou a atenção. Durante a comemoração do primeiro gol do Grêmio, o técnico Mano Menezes foi flagrado pela câmera mostrando o dedo do meio para o lado da torcida tricolor.

Após sair atrás no placar, o tricolor foi em busca de levar, ao menos, o empate para o vestiário. E conseguiu, ainda no primeiro tempo, aos 46 minutos, após desvio de Wagner Leonardo em bola levantada na área, o ponta Amuzu acertou um belo chute de primeira e empatou a partida para o Grêmio. Durante a comemoração do gol, a transmissão da partida se voltou para o técnico Mano Menezes, que apontou para a arquibancada e mostrou o dedo do meio.

Em entrevista coletiva após a partida, ao ser questionado se fez o gesto em direção aos torcedores, o técnico do Grêmio Mano Menezes negou, mas afirmou que sim, realizou o gesto para um torcedor especifico.

"Não fiz em direção aos torcedores, e sim a um torcedor. Acho que ta na hora de parar de ofender e achar que tem direito de ofender todo mundo. Você reclamar do treinador, do jogador, faz parte, estamos acostumados com isso. Mas acho que a pessoa não tem direito de ficar ofendendo, como tem gente que acha que tem esse direito. O Estádio não é lugar de ninguém, nós também somos profissionais e merecemos respeito", afirmou Mano Menezes.

O Grêmio volta a campo na próxima terça-feira (2), onde enfrenta o Fluminense pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece na Arena Grêmio e será o último encontro de Mano Menezes com a torcida em 2025.