Chances de título do Flamengo no Brasileirão saltam para 95%; Palmeiras tem menos de 3%

O Flamengo deu mais um passo importante na busca pelo título do Campeonato Brasileiro na noite da última terça-feira (25)

Jogadores do Flamengo em comemoração de gol de Bruno Henrique (Adriano Fontes / Flamengo)

O Flamengo deu mais um passo importante na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, 25, o time carioca empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV.

Com o resultado, o time liderado pelo técnico Filipe Luís chegou aos 75 pontos, abrindo cinco de vantagem na liderança. O Palmeiras é o segundo colocado, com 70 pontos. Também na terça, a equipe alviverde foi superada pelo Grêmio por 3 a 2, em Porto Alegre.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o rubro-negro tem 95,9% de chances de conquistar a taça do Brasileirão. Na última rodada, a probabilidade era de 87,3%.

Já as chances do Palmeiras caíram para apenas 2,9%. A porcentagem era de 12,4% depois do empate sem gols frente ao Fluminense, em partida realizada no Allianz Parque.

O Cruzeiro é a outra equipe que ainda sonha em levantar o troféu O conjunto mineiro está na terceira colocação da tabela, com 68 pontos. A equipe celeste tem uma partida a menos em relação a Flamengo e Palmeiras. De acordo com a UFMG, a probabilidade de título do time celeste é de 1,2%. Os comandados do técnico Leonardo Jardim visitam o Ceará no sábado.

O Flamengo pode ser campeão na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira da semana que vem, o time rubro-negro recebe o Ceará, no Maracanã. Já o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV. Caso derrote o Ceará, o Flamengo já será o campeão.

Antes disso, porém, Flamengo e Palmeiras fazem a grande decisão da Copa Libertadores da América. A final ocorre no sábado, 29, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

CHANCES DE TÍTULO SEGUNDO A UFMG:

Flamengo - 95,9%

Palmeiras - 2,9%

Cruzeiro - 1,2%