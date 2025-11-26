Chances de título do Flamengo no Brasileirão saltam para 95%; Palmeiras tem menos de 3%
Publicado: 26/11/2025 às 16:25
Jogadores do Flamengo em comemoração de gol de Bruno Henrique (Adriano Fontes / Flamengo)
O Flamengo deu mais um passo importante na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, 25, o time carioca empatou em 1 a 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV.
Com o resultado, o time liderado pelo técnico Filipe Luís chegou aos 75 pontos, abrindo cinco de vantagem na liderança. O Palmeiras é o segundo colocado, com 70 pontos. Também na terça, a equipe alviverde foi superada pelo Grêmio por 3 a 2, em Porto Alegre.
Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o rubro-negro tem 95,9% de chances de conquistar a taça do Brasileirão. Na última rodada, a probabilidade era de 87,3%.
Já as chances do Palmeiras caíram para apenas 2,9%. A porcentagem era de 12,4% depois do empate sem gols frente ao Fluminense, em partida realizada no Allianz Parque.
O Cruzeiro é a outra equipe que ainda sonha em levantar o troféu O conjunto mineiro está na terceira colocação da tabela, com 68 pontos. A equipe celeste tem uma partida a menos em relação a Flamengo e Palmeiras. De acordo com a UFMG, a probabilidade de título do time celeste é de 1,2%. Os comandados do técnico Leonardo Jardim visitam o Ceará no sábado.
O Flamengo pode ser campeão na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira da semana que vem, o time rubro-negro recebe o Ceará, no Maracanã. Já o Palmeiras enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV. Caso derrote o Ceará, o Flamengo já será o campeão.
Antes disso, porém, Flamengo e Palmeiras fazem a grande decisão da Copa Libertadores da América. A final ocorre no sábado, 29, no Estádio Monumental de Lima, no Peru.
CHANCES DE TÍTULO SEGUNDO A UFMG:
Flamengo - 95,9%
Palmeiras - 2,9%
Cruzeiro - 1,2%