Torcedores invadem ônibus com jogadores do Flamengo antes de viagem para a final da Libertadores

Atletas registraram momento e compartilharam nas redes sociais; rubro-negros fizeram festa antes de embarque da delegação

Invasão de torcedores do Flamengo ao ônibus da delegação do clube na tarde desta quarta-feira (26) (Reprodução/Redes Sociais)

Torcedores rubro-negros tomaram o entorno do Aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (26) e protagonizaram cenas marcantes, incluindo a invasão ao ônibus da delegação do Flamengo, que surpreendeu até os jogadores. A equipe embarcou rumo a Lima, onde disputa no próximo sábado (29) a final da CONMEBOL Libertadores 2025 contra o Palmeiras, no estádio Monumental, às 18h (de Brasília).

O ônibus deixou o Ninho do Urubu por volta das 14h (de Brasília), acompanhado por motociclistas e carros decorados com bandeiras do Flamengo. Quando o veículo alcançou a Ilha do Governador, uma multidão já aguardava para a recepção.

Em meio ao empurra-empurra e ao avanço da torcida sobre o coletivo, alguns torcedores subiram no teto do veículo ainda em movimento e conseguiram acessar a parte interna por aberturas superiores. Vídeo publicado pelo atacante Wallace Yan mostrou o momento em que rubro-negros aparecem dentro do veículo, celebrando ao lado dos atletas.

A situação, apesar de arriscada, foi recebida com bom humor pelos jogadores, que registraram e divulgaram o episódio nas redes sociais.

A festa, porém, terminou com um momento tenso. Na dispersão dos torcedores, já próximos ao Terminal de Cargas, uma correria começou e a Polícia Militar utilizou spray de pimenta, bombas de efeito moral e balas de borracha para conter parte do público. Alguns torcedores deixaram o local reclamando da atuação policial. O ônibus flamenguista também registrou danos na lataria após as ações no fim do trajeto.

A expectativa é que milhares de flamenguistas também compareçam ao Peru, ampliando a mobilização que tomou conta do Rio de Janeiro na despedida da equipe.