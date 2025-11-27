A agressão aconteceu durante uma passagem ao vivo em prévia da Final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras

Vídeo Repórter tem cabelo puxado durante entrada ao vivo sobre final da Libertadores. (Fotos: Reprodução/TV Globo | Reprodução/Redes Sociais)

A repórter da Globo Duda Dalponte teve o cabelo puxado durante uma entrada ao vivo no Jornal Hoje dessa quarta-feira (26), quando cobria, no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, a ida dos torcedores do Flamengo para a Final da Libertadores 2025.

Ao fim da passagem ao vivo no Jornal Hoje, enquanto Duda conversava com o apresentador Roberto Kovalick, ela teve o cabelo puxado três vezes. Após a agressão, a jornalista usou as redes sociais e detalhou o ocorrido e a sua reação.

“Na primeira vez que puxaram meu cabelo, eu achei que tinha sido sem querer. Na segunda, eu vi que foi proposital. E, na terceira, eu virei para tentar entender o que estava acontecendo e achar quem estava fazendo aquilo. Conversei com torcedores ali, mas a gente não encontrou a pessoa”, disse a jornalista.

Ela continuou, diferenciando a cobertura de torcidas da atitude violenta.

"A gente está muito acostumado a fazer essas coberturas com torcidas, em pré-jogos, estádios, deslocamentos em aeroportos. E a gente sempre tenta achar um lugar mais seguro possível, a gente já vai mais preparado psicologicamente, sabendo que vai ter que lidar com muita gente empolgada, fazendo festa. É normal", detalhou.

A repórter afirmou, entretanto, que a atitude que ela sofreu foi uma agressão.

"Tem algumas coisas que não são só brincadeiras. Tem algumas coisas que não são só empolgação. Tem algumas coisas que são agressão. E o que aconteceu hoje foi uma agressão. Uma situação lamentável. Fiquei muito triste por ter vivido isso e por isso ainda acontecer"

O Flamengo enfrenta o Palmeiras no próximo sábado (29), no Estádio Monumental U, em Lima, no Peru.