Família Onix cresce com versão para entregas e motor movido 100% a etanol

Linha 2027 do Chevrolet Onix traz versões voltadadas ao uso profissional, a Log, e ao mundo corporativo, a Eco. Retorno da versão aventureira Activ e a série especial Pro, limitada a 3.750 unidades, foram outras novidades apresentadas pela montadora

Linha Onix 2027 é a maior da marca na história do país (Chevrolet/Divulgação)

A família Onix cresceu na linha 2027, se consolidando como a mais ampla e diversificada da Chevrolet no mercado brasileiro. A aposta da General Motors, holding controladora da marca, é oferecer um modelo para cada demanda, indo do uso pessoal ao frotista, disponibilisando versões como a série especial (Pro), aventureira (Activ), cargo (Log) e corporativa (Eco). Entre as versões, os modelos Log e Eco são, sem dúvida, as grandes novidades apresentadas pela montadora. alinhando a linha às especificidades de algumas demandas.

Logística



Voltada à fase “last mile” do serviço logístico, como é chamada a etapa final da entrega de produtos, o Onix Log é um compacto transformado em furgão (ou seria um furgão disfarçado de compacto?). Quem vive nas grandes cidades do Brasil com certeza já viu um automóvel parado na porta de algum edifício, com o alerta ligado, enquanto o motorista ou o carona entrega um pacote na portaria. O modelo, que tem como público-alvo os profissionais de entrega por Apps e market places, tem entre as suas vantagens, além da mobilidade, a sempre bem vinda discrição quando se trata de mercadorias menores e de maior valor agregado.

Frota

Para os frotistas, o Onix Eco se destaca por ser um modelo monocombustível movido 100% a etanol. A princípio, o “Onix a álcool” vai de encontro ao princípio de liberdade de escolha representado pelos veículo flex, no entanto a versão também tem um nicho bem definido: clientes corporativos que enxergam o uso do combustível verde em sua frota como parte de sua política de governança socioambiental (ESG ).

Para além do apelo ambiental, a utilização de um único combustível aumenta a eficiência energética do motor, pois como se sabe gasolina e etanol possuem taxas de compressão distintas e para rodar com qualquer proporção entre os dois energéticos é preciso trabalhar numa faixa intermediária. De acordo com dados da montadora, calibrado para rodar exclusivamente com etanol, o motor 1.0 Turbo do Onix apresenta uma média de consumo de 11,1 km/l em ciclo rodoviário, ante à marca de 10,9 km/l da versão flex.

Onix Activ



Outro destaque da linha Onix 2027 é a volta da versão aventureira Activ, que substitui as atuais LT e LTZ no modelo hatch e é apresenta como a porta de entrada no segmento de SUVs e crossovers da marca. O veículo conta com vão livre do solo de 20,1 cm, ângulo de ataque de 19,7° e ângulo de saída de 28,1°.



Onix Pro

Na configuração sedã, o Onix Plus, mantém as versões LTZ Turbo AT (automática) e ganha também o modelo ECO. Completam a linha 2027 o Onix e Onix Plus 1.0 MT (câmbio manual) e 1.0 Turbo MT e AT, além da série especial Onix Pro (hatch).