Conheça as armas do Toyota Yaris Cross para cativar o consumidor

Montadora japonesa mostrou que não está a passeio no disputado segmento de SUVs compactos. O Yaris Cross chega para dar uma resposta aos clientes da marca que buscam uma alternativa de entrada e também para cativar novos consumidores

Toyota Yaris Cross é o primeiro SUV compacto genuinamente híbrido flex (Pedro Ivo Bernardes/DP)

Toyota entrou de cabeça no movimentado segmento de SUVs compactos no Brasil com o Yaris Cross. O lançamento atrasou, por causa do temporal que atingiu a fábrica da marca em Porto Feliz, no estado de São Paulo, em setembro do ano pasado. Mas valeu a pena esperar.

O SUV de entrada da montadora japonesa traz resposta aos clientes da marca que queriam uma alternativa no segmento assim como garante um posicionamento na disputa por novos clientes. O Diario de Pernambuco teve a oportunidade de avaliar o veículo, cedido pela concessionária da marca Toyolex, testando nas ruas e estradas os atributos do modelo.

Performance

O modelo carrega a responsabilidade de estrear a tecnologia híbrida flex full na categoria, combinando a motorização 1.5 Dual VVT-i a um propulsor elétrico para gerar até 122 cavalos de potência combinada. Com foco na eficiência energética, o SUV promete tirar os rivais da zona de conforto, ao registar médias de consumo urbano que superam a barreira dos 20 km/l, segundo testes da montadora com parâmetros do Inmetro. De fato, durante a avaliação, a reportagem de DP Auto constatou excelente capacidade de regeneração da carga da bateria.

Experiência ao volante

Ao volante da versão XRX Hybrid, topo de gama, as primeiras impressões revelam um utilitário urbano nato. O casamento entre os motores e a transmissão CVT privilegia a suavidade na entrega de torque instantâneo nas saídas em semáforo, por exemplo. É um momento em que o motor elétrico atua de forma isolada. Na cidade, o isolamento acústico agrada nos regimes de rotação baixos e médios típicos da cidade. Contudo, ao exigir acelerações vigorosas na estrada ou em ultrapassagens, o ronco do motor de combustão invade visivelmente o habitáculo, uma característica dos sistemas de transmissão continuamente variável da marca.

Espaço e capacidades



Internamente, o Yaris Cross oferece bom espaço para as pernas dos ocupantes do banco traseiro. O acabamento, no entanto, abusa de plásticos rígidos em superfícies visíveis, um ponto que destoa do visual tecnológico da central multimídia de 10,1 polegadas. O porta-malas atende às demandas familiares, com seus 391 litros de capacidade de carga - uma marca incomum para o segmento.

Segurança

No quesito segurança, o pacote Toyota Safety Sense se destaca como como item de série. Recursos como o sistema de pré--colisão com frenagem automá07 tica, o alerta de mudança de faixa com correção no volante e o controle de cruzeiro adaptativo elevam o nível de proteção ativa, tornando a condução menos fatigante. O Yaris Cross mostra, conforme expectativa da marca, um equilíbrio entre a austeridade do acabamento interno e o estado da arte em eficiência mecânica, pavimentando um caminho sólido para quem prioriza tecnologia de ponta e economia real no bolso. No quesito preço, a versão topo de linha avaliada pelo Diario de Pernambuco tem preço sugerido de R$ 178.990.

Serviço:

Veículo cedido pela Toyolex

Telefones (81) 3338.8888 - (81) 3338.888